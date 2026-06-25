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Фельдшер гатчинской скорой принял роды прямо в карете — девочку назвали Сашенькой в его честь

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал историю Александра Ильина, который шесть лет работал водителем скорой помощи, а затем прошёл обучение и стал фельдшером Гатчинской подстанции. Один из его вызовов запомнился особенно.

Фельдшер гатчинской скорой принял роды прямо в карете — девочку назвали Сашенькой в его честь - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал историю Александра Ильина, который ше
Фото: Правительство Ленинградской области

Татьяна, жительница Гатчинского муниципального округа, набрала «103», когда начались схватки. Скорая приехала быстро, но воды отошли уже после вызова — и счёт пошёл на секунды. Ребёнок решил родиться прямо по дороге. Александр не растерялся и принял роды в карете скорой — всё прошло благополучно. Счастливая мама назвала дочку Сашенькой — в честь фельдшера.

Губернатор поблагодарил всех работников скорой помощи.

«За 2025 год служба скорой помощи отработала 500 426 вызовов, проведено 322 вылета санавиации, эвакуировано 313 пациентов, из них 49 детей и 6 беременных и рожениц. Но за каждой из этих цифр — чья-то спасённая судьба. Как у маленькой Сашеньки, жизнь которой состоялась благодаря человеку, который когда-то просто решил сесть не за руль, а рядом с пациентами», — отметил Александр Дрозденко.

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Новости Социум

В Заксобрании Ленобласти прошло последнее заседание депутатов седьмого созыва

В Ленинградской области прошло последнее очередное заседание Законодательного собрания седьмого созыва.

В Заксобрании Ленобласти прошло последнее заседание депутатов седьмого созыва - В Ленинградской области прошло последнее очередное заседание Законодательного собрания седьмого созы
Фото: Законодательное собрание Ленинградской области

В Заксобрании Ленинградской области прошло последнее заседание седьмого созыва. Оно стало одним из самых насыщенных — в повестку дня было включено более 70 вопросов.

Основной блок работы касался 34 законотворческих инициатив, почти половина из которых была внесена губернатором Ленинградской области. Помимо утверждения исполнения бюджета за 2025 год, депутаты провели работу по корректировке региональной нормативной базы. В частности, были приняты существенные изменения в законы об административных правонарушениях, налогообложении имущества организаций, правилах бесплатного предоставления земельных участков льготным категориям граждан, а также в сфере охраны здоровья населения. 

В ходе заседания также прошло присвоение звания «Почетный гражданин Ленинградской области» двум выдающимся жителям региона. Кроме того, завершилось формирование состава Общественной палаты Ленобласти. Депутаты утвердили 15 кандидатур.

«На заседании рассмотрели большой блок вопросов - от бюджета и социальной поддержки до развития территорий и общественных инициатив. Для меня важно, чтобы каждое принятое решение было не просто формальной нормой, а рабочим инструментом, который помогает решать конкретные задачи жителей Ленинградской области. Несмотря на то, что это было последнее очередное заседание Законодательного собрания седьмого созыва, при необходимости для рассмотрения безотлагательных вопросов и принятия законов депутаты готовы собраться на внеочередное заседание», — заявила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

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Теги

Законодательное собрание Ленинградской области Анна Данилюк

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