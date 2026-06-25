Губернатор Ленобласти рассказал историю Александра Ильина, который шесть лет работал водителем скорой помощи, а затем прошёл обучение и стал фельдшером Гатчинской подстанции. Один из его вызовов запомнился особенно.
Татьяна, жительница Гатчинского муниципального округа, набрала «103», когда начались схватки. Скорая приехала быстро, но воды отошли уже после вызова — и счёт пошёл на секунды. Ребёнок решил родиться прямо по дороге. Александр не растерялся и принял роды в карете скорой — всё прошло благополучно. Счастливая мама назвала дочку Сашенькой — в честь фельдшера.
Губернатор поблагодарил всех работников скорой помощи.
«За 2025 год служба скорой помощи отработала 500 426 вызовов, проведено 322 вылета санавиации, эвакуировано 313 пациентов, из них 49 детей и 6 беременных и рожениц. Но за каждой из этих цифр — чья-то спасённая судьба. Как у маленькой Сашеньки, жизнь которой состоялась благодаря человеку, который когда-то просто решил сесть не за руль, а рядом с пациентами», — отметил Александр Дрозденко.