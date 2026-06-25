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Фельдшер гатчинской скорой принял роды прямо в карете — девочку назвали Сашенькой в его честь

Губернатор Ленобласти рассказал историю Александра Ильина, который шесть лет работал водителем скорой помощи, а затем прошёл обучение и стал фельдшером Гатчинской подстанции. Один из его вызовов запомнился особенно.

Фельдшер гатчинской скорой принял роды прямо в карете — девочку назвали Сашенькой в его честь
Фото: Правительство Ленинградской области

Татьяна, жительница Гатчинского муниципального округа, набрала «103», когда начались схватки. Скорая приехала быстро, но воды отошли уже после вызова — и счёт пошёл на секунды. Ребёнок решил родиться прямо по дороге. Александр не растерялся и принял роды в карете скорой — всё прошло благополучно. Счастливая мама назвала дочку Сашенькой — в честь фельдшера.

Губернатор поблагодарил всех работников скорой помощи.

«За 2025 год служба скорой помощи отработала 500 426 вызовов, проведено 322 вылета санавиации, эвакуировано 313 пациентов, из них 49 детей и 6 беременных и рожениц. Но за каждой из этих цифр — чья-то спасённая судьба. Как у маленькой Сашеньки, жизнь которой состоялась благодаря человеку, который когда-то просто решил сесть не за руль, а рядом с пациентами», — отметил Александр Дрозденко.

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Названы районы Ленинградской области с наибольшей активностью клещей

Почти 1700 жителей Петербурга и Ленобласти пострадали от укусов паразитов за неделю.

С 18 по 24 июня в Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 1697 случаев присасывания клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора

Из общего числа обращений 25,9% пришлись на Ленобласть. Лидерами по активности клещей оказались Приозерский (12,6%), Выборгский (11,4%) и Всеволожский (10,4%), Волховский и Тихвинский (по 10,7%) и Бокситогорский (10,2%) районы.

В Петербурге больше всего жалоб поступило из Курортный (20,5%), Пушкинского (17,5%), а также Выборгского (17%).

Также в регионах продолжается кампания по вакцинации от клещевого энцефалита. Всего на текущий момент привито более 88 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти.

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Фото на миниатюре: magnific

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