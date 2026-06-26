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Подножка самоката распорола ногу девочке в Лужском районе

Девочку 14 лет госпитализировали после падения с электросамоката в поселке Заклинье Лужского района 25 июня около 21:00.

По предварительным данным, во время падения подножка электросамоката вонзилась подростку в голень.  

Прибывшие на место сотрудники «Леноблпожспаса» спилили подножку и передали пострадавшую медикам. Девочку доставили в Лужскую больницу.

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Лужский район Ленинградская область Заклинье
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Представитель РПЦ на ПМЮФ: право женщин на аборт противоречит Конституции

Руководитель секретариата Всемирного русского народного собора священник Василий Лосев заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции России.

«Сегодня существует системное противоречие подзаконных актов по отношению к Конституции. Право женщины на аборт по желанию противоречит Конституции. Об этом надо задуматься в контексте толкования Конституции, в толковании этих норм», – сказал Василий Лосев

По мнению священника, основы традиционных духовных ценностей необходимо преподавать будущим юристам и медикам. Он отметил, что православным людям проще принять утверждение о начале жизни с момента зачатия, чем представителям светского общества.

«Наши предки не сомневались, что прерывание беременности является убийством ребенка до его рождения», – добавил представитель Русской православной церкви

При этом действующее российское законодательство предусматривает, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности по ее желанию допускается при наличии добровольного информированного согласия на сроке до 12 недель.

По данным врио главного врача Александровской больницы Людмилы Рошковской, за первые 4 месяца 2026 года беременность сохранили 29,9% петербурженок, находившихся на стадии репродуктивного выбора. Плановый показатель регионального проекта на 2025 год составлял 16%.

В центрах поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 2025 году проконсультировали 2,4 тысячи петербурженок. После консультаций 815 из них решили отказаться от искусственного прерывания беременности.

Также в Санкт-Петербурге предлагали увеличить финансирование социальной рекламы, направленной на сохранение беременности.

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