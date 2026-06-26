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Новак: в России достаточно запасов топлива

В России на сегодняшний день сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

бензин
Фото: ivbg.ru.

«У нас топлива достаточно на рынке», - цитирует ТАСС политика.

24 июня уже проводилось совещание по ситуации на рынке топлива, в котором приняли участие представители федеральных и региональных властей и отраслевых компаний. Ключевой темой совещания стали вопросы организации поставок топлива в рамках северного завоза.

Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.

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Россия топливо Новак
Новости Социум

На «Дороге жизни» демонтируют памятные километровые столбы для ремонта

В Ленобласти стартовала масштабная реставрация мемориалов «Дороги жизни» и «Зеленый пояс Славы», сообщила пресс-служба администрации Всеволожского района.

На мемориалах «Разорванное кольцо» и «Цветок жизни» уже обустраивают строительные площадки. В рамках работ планируется обновить скульптуры, благоустроить территории, установить освещение и системы видеонаблюдения.

Кроме того, километровые столбы с «Дороги жизни» временно демонтируют для проведения ремонтных работ. Их отправят в мастерские для восстановления, а после завершения работ вернут на место.

Основные реставрационные работы запланированы на 2026–2027 годы.

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Теги

Дорона жизни Всеволожский район Ленобласть ремонт

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