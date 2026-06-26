В России на сегодняшний день сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«У нас топлива достаточно на рынке», - цитирует ТАСС политика.

24 июня уже проводилось совещание по ситуации на рынке топлива, в котором приняли участие представители федеральных и региональных властей и отраслевых компаний. Ключевой темой совещания стали вопросы организации поставок топлива в рамках северного завоза.

Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.