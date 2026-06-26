Завершено расследование уголовного дела об убийстве 40-летнего мужчины в Кингисеппе. Предполагаемого преступника удалось установить с помощью оставленной на месте перчатки и молекулярно-генетической экспертизы.
По данным следствия, 2 декабря 2025 года двое нетрезвых мужчин поссорились возле дома № 34 на Большой Советской улице. Обвиняемый избил ровесника ногами, после чего задушил его ремнем. Тело погибшего мужчина засыпал опавшей листвой и скрылся.
На месте преступления следователи обнаружили перчатку. Эксперты выделили генетический материал и установили генотип предполагаемого убийцы. На момент задержания мужчине было 39 лет. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за убийства.