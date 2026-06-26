weather 20.6°
$ 75.63
85.77

Главная / Новости / Рецидивиста будут судить за спрятанный в листве труп в Кингисеппе

Новости Происшествия

Рецидивиста будут судить за спрятанный в листве труп в Кингисеппе

Завершено расследование уголовного дела об убийстве 40-летнего мужчины в Кингисеппе. Предполагаемого преступника удалось установить с помощью оставленной на месте перчатки и молекулярно-генетической экспертизы.

Рецидивиста будут судить за спрятанный в листве труп в Кингисеппе - Завершено расследование уголовного дела об убийстве 40-летнего мужчины в Кингисеппе.
Фото: СК.

По данным следствия, 2 декабря 2025 года двое нетрезвых мужчин поссорились возле дома № 34 на Большой Советской улице. Обвиняемый избил ровесника ногами, после чего задушил его ремнем. Тело погибшего мужчина засыпал опавшей листвой и скрылся.

На месте преступления следователи обнаружили перчатку. Эксперты выделили генетический материал и установили генотип предполагаемого убийцы. На момент задержания мужчине было 39 лет. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за убийства.

Вам будет интересно
Лифт привез тело мужчины в крови в Ленсоветовском
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лифте многоэтажного дома в поселке Ленсоветовский ночью 8 марта. Очевидцы рассказали, что...
08.03.2026
3153

Теги

Кингисепп Ленинградская область
Новости Экономика

Зумеры формируют новый профиль частного инвестора

Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили поведение инвесторов в возрасте до 30 лет.  Анализ примерно 1 млн портфелей данной возрастной группы показал, что те опираются на сбалансированную структуру вложений, защитные инструменты и цифровые сервисы.

Зумеры формируют новый профиль частного инвестора - Эксперты ВТБ Мои Инвестиции к Всероссийскому дню молодёжи, который празднуется 27 июня, изучили пове
Фото: magnific/ senivpetro

Рынок частных инвестиций в России продолжает расти и молодеть. По данным Московской биржи, число частных инвесторов с брокерскими счетами по итогам мая 2026 года превысило 41,6 млн человек, а приток средств физлиц только за последний месяц составил 195,2 млрд рублей. На этом фоне меняется и профиль типичного инвестора.

По данным ВТБ Мои Инвестиции, в портфеле инвестора до 30 лет 46% занимают облигации, 30% — паи фондов, 18% — акции, 6% — денежные средства и драгоценные металлы. А средний размер портфеля составляет без малого 280 тысяч рублей.

Эксперты также отмечают, что молодёжь активнее других возрастных групп подключает ИИ-решения. Уже более 7% инвесторов пользуются сервисом инвестиционного консультирования «Интеллект», и среди молодых пользователей его доля особенно высока. Самая популярная стратегия — «Вечный портфель», на неё приходится 52% подключений в этой аудитории.

Вам будет интересно
Эксперты ВТБ заявляют о сохранении сберегательной активности населения
По оценкам экспертов ВТБ, текущая настройка денежно-кредитной политики Банка России по плавному снижению ключевой ставки позволяет восстанавливаться о...
19.06.2026
448

Теги

зумеры ВТБ

Популярное

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя
В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

09:55 23.06.2026

В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год
В Ленобласти выбрали объекты благоустройства на 2027 год

16:10 23.06.2026

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться