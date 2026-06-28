Временные ограничения скорости ввели на нескольких федеральных трассах Ленинградской области 28 июня из-за плановых дорожных работ.

На трассе Р-21 «Кола» ограничения будут действовать на участке с 12-го по 260-й километр. Дорожные службы выполнят мойку, очистку, ремонт и обслуживание дорожных знаков.

На трассе М-10 «Россия» работы по содержанию дороги проведут на участке с 593-го по 674-й километр. На дороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» ограничения введут на участке с 106-го по 149-й километр.

На трассе А-114 «Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» дорожники будут работать на участке с 331-го по 531-й километр. На трассе А-181 «Скандинавия» продолжатся скашивание травы, уборка мусора, очистка водоотводных лотков и нанесение разметки. Ограничения затронут участки с 47-го по 125-й километр.

На подъезде к пункту пропуска «Светогорск» покос травы проведут на участке с 0-го по 48-й километр. На автодороге А-181 «Магистральная» запланированы заливка швов, устранение дефектов покрытия, покос травы и нанесение дорожной разметки.

На трассе А-121 «Сортавала» дорожные службы займутся уборкой проезжей части и элементов инфраструктуры, покосом травы, ликвидацией деформаций покрытия и нанесением разметки. Ограничения будут действовать на разных участках трассы до 146-го километра.

Водителей просят заранее учитывать ограничения, соблюдать требования временных дорожных знаков и снижать скорость в местах проведения работ.