Женщина похитила из дома, где подрабатывала горничной, крупную сумму денег.

Во Всеволожске суд отправил в колонию местную жительницу, похитившую почти четыре миллиона рублей из дома, где работала горничной.

По материалам следствия, домработница обнаружила в разных частях дома ящики с крупными суммами денег, в том числе в виде валюты. Найденное горничная решила присвоить себе, а чтобы замести следы, подменила купюры билетами «Банка приколов».

Вскоре обман вскрылся. Владелец похищенного оценил ущерб в 3,8 млн рублей. Изначально суд приговорил злоумышленницу к 2,5 годам колонии, но после апелляции защиты смягчил приговор до двух лет лишения свободы в связи с наличием у подсудимой несовершеннолетнего ребенка.