Двое взрослых и 10-летний ребенок пострадали при столкновении грузовика Foton и автомобиля Skoda в Гатчинском муниципальном округе вечером 27 июня.
ДТП произошло на 41-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо». По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, машины двигались в попутном направлении.
После столкновения кузов Skoda сильно деформировало. Грузовик, перевозивший цистерну с топливом, опрокинулся на бок. Пострадавших госпитализировали.
Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 43-й пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти