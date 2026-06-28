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Новости Происшествия

Грузовик с бензином стукнулся с иномаркой в Гатчинском округе. Пострадали трое, среди них ребенок

Двое взрослых и 10-летний ребенок пострадали при столкновении грузовика Foton и автомобиля Skoda в Гатчинском муниципальном округе вечером 27 июня.

ДТП произошло на 41-м километре трассы А-120 «Южное полукольцо». По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, машины двигались в попутном направлении.

После столкновения кузов Skoda сильно деформировало. Грузовик, перевозивший цистерну с топливом, опрокинулся на бок. Пострадавших госпитализировали.

Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 43-й пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Грузовик с бензином стукнулся с иномаркой в Гатчинском округе. Пострадали трое, среди них ребенок - Двое взрослых и 10-летний ребенок пострадали при столкновении грузовика Foton и автомобиля Skoda в Г

Грузовик с бензином стукнулся с иномаркой в Гатчинском округе. Пострадали трое, среди них ребенок - Двое взрослых и 10-летний ребенок пострадали при столкновении грузовика Foton и автомобиля Skoda в Г

Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти 

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22.06.2026
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Теги

Гатчинский округ Ленинградская область ДТП
Новости Происшествия

Во Всеволожске домработница подменила украденные почти 4 млн рублей билетами "Банка приколов"

Женщина похитила из дома, где подрабатывала горничной, крупную сумму денег.

Во Всеволожске суд отправил в колонию местную жительницу, похитившую почти четыре миллиона рублей из дома, где работала горничной. 

По материалам следствия, домработница обнаружила в разных частях дома ящики с крупными суммами денег, в том числе в виде валюты. Найденное горничная решила присвоить себе, а чтобы замести следы, подменила купюры билетами «Банка приколов».

Вскоре обман вскрылся. Владелец похищенного оценил ущерб в 3,8 млн рублей. Изначально суд приговорил злоумышленницу к 2,5 годам колонии, но после апелляции защиты смягчил приговор до двух лет лишения свободы в связи с наличием у подсудимой несовершеннолетнего ребенка.

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26.06.2026
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кража Всеволожск

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