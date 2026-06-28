Первые электромусоровозы вышли на маршруты в центральных районах Санкт-Петербурга в рамках пилотного проекта. Две электрические машины уже работают в городе. Их используют для снижения уровня шума при вывозе отходов и сокращения вредных выбросов в атмосферу, сообщает «Бриф24».

Ежедневно в Санкт-Петербурге на линии выходят более 460 мусоровозов, а в праздничные дни их количество увеличивается до 500. Полный переход на электротягу пока невозможен, однако такую технику рассматривают как одно из перспективных направлений развития отрасли.

По предварительным расчетам, один электромусоровоз среднего размера позволяет сократить выбросы более чем на 50 тонн в год. При использовании 45 таких машин общий объем сокращения может превысить 2,5 тысячи тонн ежегодно.

Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик отметил, что техника адаптирована для работы в историческом центре города.

«Каждая машина рассчитана на 12-часовую смену и должна обслуживать не менее 140 контейнеров. Запас хода составляет до 230 километров, а при необходимости аккумулятор можно частично подзарядить всего за 30 минут на комплексе по переработке отходов «Волхонка» или на базе перевозчика», – рассказал генеральный директор компании «Ресурс АТЭ» Дмитрий Климчук

По словам представителей отрасли, электромусоровозы созданы в кооперации предприятий Санкт-Петербурга и Калининграда. Сейчас проект проходит испытания. По их итогам специалисты оценят эффективность новой техники в городских условиях.