weather 16.3°
$ 77.06
87.40

Главная / Новости / Первые электромусоровозы запустили в Петербурге

Новости Социум

Первые электромусоровозы запустили в Петербурге

Первые электромусоровозы вышли на маршруты в центральных районах Санкт-Петербурга в рамках пилотного проекта. Две электрические машины уже работают в городе. Их используют для снижения уровня шума при вывозе отходов и сокращения вредных выбросов в атмосферу, сообщает «Бриф24».

Ежедневно в Санкт-Петербурге на линии выходят более 460 мусоровозов, а в праздничные дни их количество увеличивается до 500. Полный переход на электротягу пока невозможен, однако такую технику рассматривают как одно из перспективных направлений развития отрасли.

По предварительным расчетам, один электромусоровоз среднего размера позволяет сократить выбросы более чем на 50 тонн в год. При использовании 45 таких машин общий объем сокращения может превысить 2,5 тысячи тонн ежегодно.

Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик отметил, что техника адаптирована для работы в историческом центре города.

«Каждая машина рассчитана на 12-часовую смену и должна обслуживать не менее 140 контейнеров. Запас хода составляет до 230 километров, а при необходимости аккумулятор можно частично подзарядить всего за 30 минут на комплексе по переработке отходов «Волхонка» или на базе перевозчика», – рассказал генеральный директор компании «Ресурс АТЭ» Дмитрий Климчук

По словам представителей отрасли, электромусоровозы созданы в кооперации предприятий Санкт-Петербурга и Калининграда. Сейчас проект проходит испытания. По их итогам специалисты оценят эффективность новой техники в городских условиях.

Вам будет интересно
Закон о содержании собак подписали в Петербурге. Что запретили хозяевам питомцев?
Фото: Freepik. В Санкт-Петербурге 10 ноября подписали закон о содержании домашних животных, сообщает Neva.Today. Согласно документу, хозяева соба...
11.11.2025
4045

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум Главное

Количество бюджетных мест в вузах Петербурга выросло на 7,5%

Школа
Фото: Freepik.

Приемная кампания началась в вузах Санкт-Петербурга. Абитуриенты, которые поступают по внутренним экзаменам, должны подать документы до 10-20 июля. Конкретный срок зависит от правил выбранного университета и направления подготовки.

Для поступающих только по результатам ЕГЭ прием документов завершится 25 июля, сообщает spb.aif.ru. Списки поступивших планируют опубликовать 27 июля.

По сравнению с 2025 годом количество бюджетных мест в вузах Санкт-Петербурга выросло на 7,5%. Среди наиболее востребованных направлений остаются IT, искусственный интеллект, медицина, педагогика и беспилотные системы.

Вам будет интересно
В Петербурге и Ленобласти объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: Freepik. Ливни, грозы ожидаются в Санкт-Петербурге в ночь на 29 июня, сообщили в МЧС. На фоне непогоды в городе и регионе объявлен желтый уровен...
28.06.2026
423

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

В Петербурге снизились цены
В Петербурге снизились цены

21:30 28.06.2026

Количество бюджетных мест в вузах Петербурга выросло на 7,5%
Количество бюджетных мест в вузах Петербурга выросло на 7,5%

22:30 28.06.2026

В Петербурге и Ленобласти объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге и Ленобласти объявили желтый уровень погодной опасности

16:42 28.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться