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Вор украл у горничной-иностранки деньги и украшения более чем на миллион рублей в Петербурге

Уборщицу гостиницы на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге обокрали более чем на миллион рублей.

По данным полиции, у 37-летней иностранки, работавшей горничной в отеле, пропали 13 тысяч долларов США и ювелирные украшения стоимостью более 1 миллиона 55 тысяч рублей.

Женщина хранила деньги и украшения в металлическом ящике в комнате для горничных. Ценности исчезли в ночь с 15 на 16 июня.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого 25 июня. Его задержали в одном из домов на улице Марата. Задержанным оказался 36-летний безработный мужчина без официальной регистрации.

Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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05.02.2021
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Санкт-Петербург
Новости Спорт

Главу ФИФА заметили одновременно на двух разных матчах ЧМ-2026

В сети разошлись кадры, на которых президент ФИФА Джанни Инфантино присутствует сразу на двух матчах чемпионата мира 2026 года.

Пользователи обратили внимание, что глава Международной федерации футбола появился на кадрах с матчей Эквадор – Германия в Ист-Ратерфорде и Кюрасао – Кот-д’Ивуар в Филадельфии. Встречи третьего тура группового этапа начались одновременно, а расстояние между стадионами превышает 150 километров.

По данным издания Klops, подобная ситуация может объясняться особенностями телетрансляций крупных турниров. Планы с VIP-гостями часто записывают до стартового свистка, а затем показывают в эфире во время пауз в игре. При этом при повторном просмотре трансляций Инфантино показали только на матче Кюрасао – Кот-д’Ивуар.  

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций ФИФА.

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