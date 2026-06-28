Уборщицу гостиницы на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге обокрали более чем на миллион рублей.

По данным полиции, у 37-летней иностранки, работавшей горничной в отеле, пропали 13 тысяч долларов США и ювелирные украшения стоимостью более 1 миллиона 55 тысяч рублей.

Женщина хранила деньги и украшения в металлическом ящике в комнате для горничных. Ценности исчезли в ночь с 15 на 16 июня.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого 25 июня. Его задержали в одном из домов на улице Марата. Задержанным оказался 36-летний безработный мужчина без официальной регистрации.

Заведено уголовное дело о краже в особо крупном размере.