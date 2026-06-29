В этом году город установил рекорд по числу стобалльников.

Петербургские выпускники продемонстрировали выдающиеся результаты на ЕГЭ в 2026 году. Сразу девять учеников городских школ показали идеальное знание предметов, набрав суммарно 300 баллов. Об этом пишет КП-Петербург.

Отличный результат наблюдается и среди мультибалльников: число тех, кто набрал 200 баллов, составило 80 человек, что почти в два раза выше показателей прошлых лет. Общее количество стобалльников достигло 818.

Текущие результаты не являются окончательными. В ближайшее время в Петербурге пройдут резервные дни экзаменационной кампании, во время которых ЕГЭ предстоит сдать студентам колледжей и выпускникам, пропустившим основной этап.