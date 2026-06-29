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Новости Социум

Девять петербургских выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов

В этом году город установил рекорд по числу стобалльников.

Петербургские выпускники продемонстрировали выдающиеся результаты на ЕГЭ в 2026 году. Сразу девять учеников городских школ показали идеальное знание предметов, набрав суммарно 300 баллов. Об этом пишет КП-Петербург.

Отличный результат наблюдается и среди мультибалльников: число тех, кто набрал 200 баллов, составило 80 человек, что почти в два раза выше показателей прошлых лет. Общее количество стобалльников достигло 818.

Текущие результаты не являются окончательными. В ближайшее время в Петербурге пройдут резервные дни экзаменационной кампании, во время которых ЕГЭ предстоит сдать студентам колледжей и выпускникам, пропустившим основной этап. 

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28.06.2026
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Теги

Петербург ЕГЭ
Новости Социум

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа

Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.

На 20-километровом участке дороги в Выборгском районе пройдут работы до середины августа - Пропускная способность дороги на время ремонта будет ограничена.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе ожидаются ограничения движения в связи с предстоящими ремонтными работами. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт трассы с 0 по 22-й километр пройдут с 1 июля по 10 августа на участке. 

«Будет поэтапно вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч. Работы будут проводиться ежедневно, с 08:00 до 20:00», - указано в сообщении. 

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29.06.2026
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Теги

Выборгский район ремонт дорог

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