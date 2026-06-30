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Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

Сладкие алкогольные напитки значительно калорийнее сухих вин и крепкого алкоголя без добавления сахара. При этом главной причиной набора веса после застолий чаще становится не сам алкоголь, а переедание, рассказала врач-терапевт, врач-диетолог Елена Устинова.

«Если говорить об алкогольных напитках, то их основным компонентом является этиловый спирт. Например, в сухом вине на 100 мл содержится примерно 11−12 г этанола, остальной объем составляет вода. В крепких напитках, таких как водка или коньяк, содержание этанола достигает около 40%», – рассказала Елена Устинова

По ее словам, алкогольные напитки можно условно разделить на сладкие и несладкие. К сладким относятся ликеры, наливки, крепленые вина и различные коктейли. За счет добавленного сахара и других углеводов такие напитки становятся более калорийными.

«Сам по себе этиловый спирт обладает энергетической ценностью — именно поэтому на этикетках алкогольных напитков указывается их калорийность. Однако метаболизм этанола имеет свои особенности. Энергия, которая высвобождается при его переработке, не откладывается напрямую в виде жировых запасов, а расходуется организмом преимущественно на выработку тепла. Именно поэтому после употребления алкоголя многие ощущают чувство согревания. Таким образом, сам по себе этиловый спирт не является основным фактором набора жировой массы», – подчеркнула Елена Устинова

Тем, кто следит за фигурой, специалист советует выбирать сухое вино, брют-шампанское или крепкие напитки без добавления сахара – водку, текилу, джин или коньяк. В них значительно меньше сахара, чем в ликерах и сладких коктейлях.

При этом, по словам Устиновой, алкоголь у многих людей усиливает аппетит. После нескольких бокалов снижается самоконтроль, и человек может съесть больше, чем планировал. Кроме того, застолья обычно сопровождаются жирной и высококалорийной едой. В результате на следующий день могут появиться отеки из-за задержки жидкости и прибавка на весах.

«Поэтому влияние алкоголя на массу тела зависит не столько от самого напитка, сколько от его количества и того, чем он сопровождается. Один-два бокала сухого вина или игристого без сладких закусок вряд ли существенно повлияют на фигуру, если человек контролирует аппетит. А вот длительные застолья с большим количеством алкоголя и калорийной еды гораздо чаще становятся причиной набора веса», – резюмировала Елена Устинова

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алкоголь здоровье
Новости Социум

Дворцовую набережную в Петербурге частично перекроют на ремонт до конца лета

В Петербурге на Дворцовой набережной с 1 июля начнется следующий этап ремонтных работ, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

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Фото: CПб ГБУ «Мостотрест».

Ограничения для транспорта и пешеходов будут действовать до 31 августа на участке от пристани «Эрмитаж» до Дворцового моста. При этом для пешеходов сохранят безопасный проход вдоль зоны проведения работ.

График ремонта составлен с учетом высокой посещаемости Дворцовой набережной в летний сезон. Причалы речного транспорта останутся доступными для пассажиров на протяжении всего периода работ.

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