Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о ситуации с полем между Буграми и Мурино в новом выпуске программы «Разговоры о важном» на ЛенТВ24. Выпуск вышел 30 июня и был посвящен комфортной городской среде.

В эфире обсудили территорию между Буграми и Мурино площадью 170 гектаров. Земля находится в частной собственности. Местные жители используют ее по-разному, кто-то отдыхает на территории, кто-то оставляет мусор и складирует покрышки.

По словам Александра Дрозденко, частная собственность на сельхозземли стала результатом приватизации 90-х годов, когда многие земли совхозов и колхозов перешли в частные руки. Использование земли по назначению является плюсом, особенно если участок не заброшен и не зарастает борщевиком.

При этом проблема мусора на поле касается не только собственника. По словам главы региона, власти уже выдавали предписания и общались с владельцем земли. В ответ он показывал фото и видео, на которых видно, что мусор оставляют жители соседних домов.

Также обсуждалась возможность создания парка на этой территории. Александр Дрозденко отметил, что полноценный парк площадью 170 гектаров создать крайне сложно. Сейчас рассматриваются разные варианты, включая передачу части земли или обмен участками.

«Мы предлагали 40 га это территории нам передать или передать или обменять. Пока, к сожалению, общего языка не нашли. Более того, у нас было несколько коммерческих предложений от крупных инвесторов, которые просили помочь связаться с собственником, чтобы выкупить все 170 га. На 120-130 га построить по современным жестким градостроительным нормативам, а за это 40 га предлагали оборудовать в парковую зону. Пока, к сожалению, общего языка с собственником не нашли. Но и претензий особых к нему нет: АО «Бугры» неплохо работает, хороший дает показатель. У них современнейший селекционно-генетический центр животноводческий, новые фермы. Они закупают сельхозземли в других районах, например, в Лужском. Приходят и там обрабатывают земли. Претензий к предприятию нет. Да и здесь землю используют», – рассказал Александр Дрозденко

Отдельно рассматривается идея создать на этой территории агропарк с фермерскими рядами, площадками для продажи продукции, демонстрацией сельхозживотных и образовательными зонами для детей. По словам губернатора, эту концепцию будут прорабатывать дальше.

«Мы продолжаем вести переговоры. Сейчас все-таки мы в большей степени хотим предложить вариант обмена. Причем 1 к 3. Мы готовы за 40 га дать 120 га. И не просто дать 120 га. Мы понимаем, что основные поля здесь ровные, хорошие. Понятно, что все поля в собственности Ленинградской области – не лучшие поля, потому что все лучшие в 90-е разобрали. Но мы готовы дать денег на мелиорацию и на гидротехнические и агротехнические работы, чтобы их привести в порядок. Сейчас мы подбираем компенсационные земельные участки. Скорее всего, будем смотреть там, где АО «Бугры» уже работает, чтобы совершить обмен. Пока у них позиция правильная. Мы бы не хотели все 170 га уводить в ИЖС. Сейчас закон ужесточился: не так просто сельхозземлю перевести в ИЖС, а тем более во многоэтажное строительство. Есть ряд моментов, которые нужно учитывать», – отметил Александр Дрозденко