Нетрезвого жителя Псковской области задержали после стрельбы из пневматического пистолета и нападения на прохожего в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Поздним вечером 29 июня во дворе дома № 5 на Рузовской улице 28-летний мужчина стрелял из пневматического пистолета в сторону столба. А затем напал на 40-летнего прохожего, который сделал ему замечание.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. В отношении задержанного составили административный протокол о мелком хулиганстве с неповиновением требованию представителя власти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным полиции, задержанный ранее был судим за хранение наркотиков.