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Новости Происшествия

Приезжий из Псковской области стрелял из пистолета и напал на прохожего в Петербурге

Нетрезвого жителя Псковской области задержали после стрельбы из пневматического пистолета и нападения на прохожего в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Поздним вечером 29 июня во дворе дома № 5 на Рузовской улице 28-летний мужчина стрелял из пневматического пистолета в сторону столба. А затем напал на 40-летнего прохожего, который сделал ему замечание.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. В отношении задержанного составили административный протокол о мелком хулиганстве с неповиновением требованию представителя власти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным полиции, задержанный ранее был судим за хранение наркотиков.

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19.01.2026
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Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Петербурженка украла духи за 22 тысячи рублей в Пулково. Ей грозит до 2 лет лишения свободы

Транспортная полиция раскрыла кражу из магазина беспошлинной торговли в аэропорту Пулково. В линейный отдел полиции на воздушном транспорте обратился представитель магазина в зоне вылета внутренних рейсов. Он сообщил о пропаже флакона духов с витрины.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 40-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщина зашла в магазин, убедилась, что за ней никто не наблюдает, взяла товар и покинула зону вылета. После этого она улетела рейсом Санкт-Петербург – Камрань.

Ущерб составил около 22 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Максимальное наказание по этой статье – до 2 лет лишения свободы. В отношении женщины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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пулково Санкт-Петербург

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