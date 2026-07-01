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В Тосненской гимназии открылось новое школьное лесничество «ЛесДозор»

В Ленинградской области появилось ещё одно школьное лесничество. В гимназии № 2 города Тосно открылся «ЛесДозор» — юные хранители леса уже приступили к делу.

В Тосненской гимназии открылось новое школьное лесничество «ЛесДозор» - В Ленинградской области появилось ещё одно школьное лесничество. В гимназии № 2 города Тосно открылс
Фото: Админка Ленобласти

Вместе с наставниками ребята высадили молодые деревья на территории учебно-опытного лесничества Ленобллеса. В планах у участников — занятия по лесоводству, мониторинг санитарного и пожарного состояния лесов, проведение экологических исследований и участие в природоохранных проектах. Председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Фёдор Стулов отметил, что сегодня в регионе работают уже 26 школьных лесничеств.

«Мы не просто передаём ребятам знания о лесе — мы воспитываем новое поколение хранителей природы, для которых забота о родной земле станет естественной частью жизни», — подчеркнул Стулов.

Развитие школьных лесничеств является одним из приоритетов комитета по природным ресурсам и ЛОГКУ «Ленобллес», а также вкладом в реализацию задач национального проекта «Экологическое благополучие».

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Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России

Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Металлург» и прилегающую территорию.

Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России - Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Ме
Фото: Енакиевский металлургический завод

Сотрудники металлургического завода в подшефном Ленинградской области городе Енакиево приняли участие Во всероссийской экологической акции «Вода России». Представители предприятия провели уборку береговой линии пруда на стадионе «Металлург», а также очистили прилегающую территорию. 

Во всероссийской акции по очистке водоёма мы с коллегами принимаем участие уже не в первый раз. Для нас это стало доброй традицией. Мы понимаем, насколько эта акция важна для экологии и для всех нас, — рассказал электросварщик ЦРМО-2 Михаил Кучер.

Коллектива завода участвует в подобных мероприятиях на постоянной основе

В ЮГМК отметили, что поддерживают стремление сотрудников делать Донбасс. Подобные акции развивают социальные инициативы и укрепляют традиции ответственности, взаимопомощи и уважения к родной земле.

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22.05.2026
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Енакиево Вода России

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