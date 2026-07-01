В Ленинградской области появилось ещё одно школьное лесничество. В гимназии № 2 города Тосно открылся «ЛесДозор» — юные хранители леса уже приступили к делу.

Вместе с наставниками ребята высадили молодые деревья на территории учебно-опытного лесничества Ленобллеса. В планах у участников — занятия по лесоводству, мониторинг санитарного и пожарного состояния лесов, проведение экологических исследований и участие в природоохранных проектах. Председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Фёдор Стулов отметил, что сегодня в регионе работают уже 26 школьных лесничеств.

«Мы не просто передаём ребятам знания о лесе — мы воспитываем новое поколение хранителей природы, для которых забота о родной земле станет естественной частью жизни», — подчеркнул Стулов.

Развитие школьных лесничеств является одним из приоритетов комитета по природным ресурсам и ЛОГКУ «Ленобллес», а также вкладом в реализацию задач национального проекта «Экологическое благополучие».