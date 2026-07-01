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Новости Социум

Для жителей трёх посёлков Выборгского района запустили новый автобусный маршрут до станций

С 1 июля в Выборгском районе Ленинградской области скорректирована схема движения автобусного маршрута № 809. Часть рейсов в летний сезон продлена до посёлка Каменка.

Для жителей трёх посёлков Выборгского района запустили новый автобусный маршрут до станций - С 1 июля в Выборгском районе Ленинградской области скорректирована схема движения автобусного маршру
Фото: Админка Ленобласти

Это позволило восстановить транспортное сообщение между населёнными пунктами Поляны, Владимировка и Каменка и двумя железнодорожными станциями — в Зеленогорске и Рощино. Маршрут является социальным, поэтому к оплате принимаются льготные билеты Единого социального проездного билета (ЕСПБ).

Согласно новому расписанию, от посёлка Приветнинское автобусы до Рощино отправляются в 11:00 и 12:50, до Каменки — в 06:50, 08:30, 14:00 и 17:30. В обратном направлении от Рощино до Приветнинского рейсы выполняются в 14:00 и 18:50, а от Каменки до Приветнинского — в 06:20, 08:55, 10:40 и 16:10.

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Выборгский район
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Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России

Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Металлург» и прилегающую территорию.

Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России - Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Ме
Фото: Енакиевский металлургический завод

Сотрудники металлургического завода в подшефном Ленинградской области городе Енакиево приняли участие Во всероссийской экологической акции «Вода России». Представители предприятия провели уборку береговой линии пруда на стадионе «Металлург», а также очистили прилегающую территорию. 

Во всероссийской акции по очистке водоёма мы с коллегами принимаем участие уже не в первый раз. Для нас это стало доброй традицией. Мы понимаем, насколько эта акция важна для экологии и для всех нас, — рассказал электросварщик ЦРМО-2 Михаил Кучер.

Коллектива завода участвует в подобных мероприятиях на постоянной основе

В ЮГМК отметили, что поддерживают стремление сотрудников делать Донбасс. Подобные акции развивают социальные инициативы и укрепляют традиции ответственности, взаимопомощи и уважения к родной земле.

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22.05.2026
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Енакиево Вода России

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