С 1 июля в Выборгском районе Ленинградской области скорректирована схема движения автобусного маршрута № 809. Часть рейсов в летний сезон продлена до посёлка Каменка.

Это позволило восстановить транспортное сообщение между населёнными пунктами Поляны, Владимировка и Каменка и двумя железнодорожными станциями — в Зеленогорске и Рощино. Маршрут является социальным, поэтому к оплате принимаются льготные билеты Единого социального проездного билета (ЕСПБ).

Согласно новому расписанию, от посёлка Приветнинское автобусы до Рощино отправляются в 11:00 и 12:50, до Каменки — в 06:50, 08:30, 14:00 и 17:30. В обратном направлении от Рощино до Приветнинского рейсы выполняются в 14:00 и 18:50, а от Каменки до Приветнинского — в 06:20, 08:55, 10:40 и 16:10.