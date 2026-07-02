Женщину госпитализировали после происшествия с гидроциклом и прогулочным катером в акватории Средней Невки в Санкт-Петербурге, сообщение о котором поступило в дежурную часть вечером 1 июля около 22:00. Очевидцы сообщили, что катер наехал на гидроциклиста.

Предварительно установлено, что трое петербуржцев устроили заезд по акватории. Во время движения женщина потеряла управление гидроциклом и упала в воду. В момент падения она ударилась головой о проходивший мимо катер.

Пострадавшую госпитализировали с травмами средней тяжести. Катер и гидроцикл изъяли.

Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего. Проверку также организовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, гидроцикл столкнулся с прогулочным катером класса Elis. Произошедшее проверяют на предмет нарушения законодательства о безопасности движения водного транспорта.