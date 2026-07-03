Ранее судимого мужчину приговорили к 3 годам колонии за кражу одежды из бутика на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

По данным прокуратуры города, 5 августа 2025 года подсудимый похитил из магазина восемь ночных сорочек и футболку. Товары он спрятал в рюкзак и скрылся.

Ущерб составил 483 тысячи рублей. Самой дорогой из похищенных вещей стала леопардовая сорочка стоимостью 80 тысяч рублей.

После кражи мужчина продал всю одежду случайной прохожей за 20 тысяч рублей. Суд признал его виновным в краже в крупном размере. С учетом прежней судимости мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.