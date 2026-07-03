weather 18.9°
$ 77.93
88.71

Главная / Новости / Рецидивист украл одежду из магазина на 483 тысячи рублей и продал ее за 20 тысяч первой встречной в Петербурге

Новости Происшествия

Рецидивист украл одежду из магазина на 483 тысячи рублей и продал ее за 20 тысяч первой встречной в Петербурге

Ранее судимого мужчину приговорили к 3 годам колонии за кражу одежды из бутика на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

По данным прокуратуры города, 5 августа 2025 года подсудимый похитил из магазина восемь ночных сорочек и футболку. Товары он спрятал в рюкзак и скрылся.

Ущерб составил 483 тысячи рублей. Самой дорогой из похищенных вещей стала леопардовая сорочка стоимостью 80 тысяч рублей.

После кражи мужчина продал всю одежду случайной прохожей за 20 тысяч рублей. Суд признал его виновным в краже в крупном размере. С учетом прежней судимости мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Вам будет интересно
Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Екатерину М. к 2 годам лишения свободы условно за избиение мужчины в баре. Ночью 12 сентября 2024...
28.06.2026
845

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Работники ЖСК похитили более миллиона с зарплаты дворника в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с фиктивным трудоустройством дворника в Приморском районе. Фигурантами стали три сотрудника управляющей компании.

По версии следствия, с 2021 по 2026 год обвиняемые фиктивно трудоустроили в ЖСК мужчину на должность дворника. Фактически он работу не выполнял, но получал зарплату.

После поступления денег фиктивный сотрудник переводил их на счета фигурантов. Таким образом обвиняемые получили более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Следователи провели обыски по месту работы и проживания обвиняемых.

Всем троим избрана мера пресечения. В ходе расследования фигуранты добровольно полностью возместили причиненный ущерб. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1647

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться