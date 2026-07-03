В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с фиктивным трудоустройством дворника в Приморском районе. Фигурантами стали три сотрудника управляющей компании.

По версии следствия, с 2021 по 2026 год обвиняемые фиктивно трудоустроили в ЖСК мужчину на должность дворника. Фактически он работу не выполнял, но получал зарплату.

После поступления денег фиктивный сотрудник переводил их на счета фигурантов. Таким образом обвиняемые получили более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Следователи провели обыски по месту работы и проживания обвиняемых.

Всем троим избрана мера пресечения. В ходе расследования фигуранты добровольно полностью возместили причиненный ущерб. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.