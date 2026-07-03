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Работники ЖСК похитили более миллиона с зарплаты дворника в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с фиктивным трудоустройством дворника в Приморском районе. Фигурантами стали три сотрудника управляющей компании.

По версии следствия, с 2021 по 2026 год обвиняемые фиктивно трудоустроили в ЖСК мужчину на должность дворника. Фактически он работу не выполнял, но получал зарплату.

После поступления денег фиктивный сотрудник переводил их на счета фигурантов. Таким образом обвиняемые получили более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Следователи провели обыски по месту работы и проживания обвиняемых.

Всем троим избрана мера пресечения. В ходе расследования фигуранты добровольно полностью возместили причиненный ущерб. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.

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Санкт-Петербург
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Тарифы на такси в Петербурге могут вырасти на 30% из-за проблем с бензином и законов

Цены на такси в Санкт-Петербурге могут вырасти на 20-30% в течение 2026 и 2027 годов. По оценке экспертов, на тарифы влияют рост расходов на топливо, закон о локализации автомобилей и нехватка водителей.

С 1 марта для такси действует требование о локализации. В реестре можно регистрировать только машины, выпущенные с высокой долей отечественных компонентов или в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Власти ранее отмечали, что эта мера должна поддержать российский автопром. Однако, по словам специалистов, обновление автопарков такси практически остановилось. На ситуацию влияют дефицит водителей и рост издержек перевозчиков. На конец марта требованиям локализации соответствовали только 6,8% автомобилей.

Дополнительной проблемой стал запрет на работу в такси для мигрантов. Из-за нехватки кадров около 30% подвижного состава сейчас не используется.

Эксперты отмечают, что при таких условиях перевозчики не спешат покупать новые автомобили, подходящие под требования закона. Все расходы компаний в итоге отражаются на стоимости поездок, поэтому тарифы на такси могут заметно вырасти в ближайшие два года.

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