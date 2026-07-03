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Генконсульство Кипра возобновит прием виз в Петербурге с 6 июля

С 6 июля в Санкт-Петербурге возобновится прием заявлений на кипрские визы через центры BLS International. Подать документы также можно будет в генконсульстве Кипра, сообщает «МК в Питере».

Посольство Кипра в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре подтвердили, что заявления на оформление виз снова будут принимать через визовые центры BLS International.  Это позволит россиянам подавать документы для поездок на Кипр с туристическими и деловыми целями.

Сервисный сбор в визовом центре составит €5 без учета НДС. Также заявителям будут доступны дополнительные платные услуги.

Ранее посольство Кипра в России объявляло о прекращении приема заявлений через центры с 13 июня. Причиной стало истечение срока действия договора с BLS International.

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07.06.2026
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В Финляндии больше месяца не могли похоронить художницу из Петербурга, убитую финским мужем

Флаг Финляндии
Фото: Freepik.

В Финляндии похоронили художницу Александру Хинсала, родившуюся в Санкт-Петербурге и погибшую от рук супруга. Похороны состоялись 27 июня, спустя полтора месяца после убийства. По словам друзей погибшей, задержка была связана с проведением экспертиз и организационными сложностями.

По данным финской полиции, преступление произошло в ночь с 9 на 10 мая на почве бытового конфликта. После случившегося супруг Александры, финский писатель Микко, сам вызвал полицию и признался в содеянном.

Пара прожила в браке более 15 лет. У них остался 13-летний сын. Опеку над ребенком оформила близкая подруга погибшей. Александра Хинсала родилась в Санкт-Петербурге, а в Финляндию переехала по программе репатриации.

Ее супруг является автором более 10 сборников рассказов и повестей. По финским законам мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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