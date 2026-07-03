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Восемь курсантов посадили за похищение человека и вымогательство в Петербурге

Восьмерых курсантов отправили в колонию строгого режима за похищение человека и вымогательство в Санкт-Петербурге. Приговор вынес Красносельский районный суд.

Фигурантов признали виновными по пунктам «а, з» части 2 статьи 126 УК РФ о похищении человека группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а также по пунктам «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия.

По версии следствия, 18 мая 2024 года курсанты решили похитить мужчину, которого считали причастным к сбыту наркотиков, чтобы потребовать у него деньги.

Фигуранты избили потерпевшего и силой увезли его в лес. Там они угрожали мужчине пневматическим пистолетом и требовали 80 тысяч рублей. Потерпевший перевел им 50 тысяч рублей, после чего его отпустили.

Суд назначил Владимирову 5 лет лишения свободы. Шибалов, Катаев, Кудрявцев и Шарго получили по 3 года 8 месяцев колонии. Хезина, Суханова и Белякова приговорили к 3,5 года лишения свободы. Кроме того, осужденные должны выплатить потерпевшему 800 тысяч рублей.

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Санкт-Петербург
Новости Социум

Предприятие в Ленобласти лишилось имущества из-за долгов по зарплате

Судебные приставы в принудительном порядке реализуют имущество компании для погашения долгов перед сотрудниками.  

В Кингиесспском районе Ленинградской области сотрудники ФССП изъяли оборудование и стройматериалы у предприятия, задолжавшего бывшим сотрудникам крупный долг по зарплате.

По решению суда организация обязана выплатить потерпевшим 1 миллион 150 тысяч рублей. Поскольку компания проигнорировала требование о добровольном погашении долга, судебные приставы наложили арест на имущество фирмы.

В настоящее время оборудование и стройматериалы проходят процедуру оценки, после чего оно будет передано на торги. Все вырученные от реализации средства пойдут на погашение задолженности перед бывшими работниками предприятия.

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Кингисеппский район зарплата фссп

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