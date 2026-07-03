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Петербуржец заплатит 400 тысяч рублей за украденные посты в месседжере

Петербургский коуч по переговорам выплатит 400 тысяч рублей за копирование публикаций из чужого канала в месседжере, сообщает «МК в Питере».

Автор канала обнаружила 230 случаев использования своих материалов в блоге коуча. По ее словам, тексты публиковались без указания источника либо с присвоением авторства. Женщина обратилась в суд и потребовала взыскать 2,3 миллиона рублей – по 10 тысяч рублей за каждый скопированный пост.

Ответчик признал вину, удалил спорные публикации и предложил в качестве компенсации разместить рекламу канала потерпевшей. Однако истец не стала отзывать заявление.

Суд частично удовлетворил требования и взыскал с коуча 400 тысяч рублей. Кроме того, мужчина должен опубликовать в своем канале признание, что часть публикаций ему не принадлежала.

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13.06.2026
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Новости Социум

В Петербурге и Ленобласти обсуждают создание единого оперштаба по профилактике мошенничества

Регионы хотят объединить усилия в борьбе с мошенничеством.

В Петербурге и Ленобласти обсуждают создание единого оперштаба по профилактике мошенничества - Регионы хотят объединить усилия в борьбе с мошенничеством.
Фото: СПбГУ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируют создать единый оперштаб по профилактике мошенничества. Инициатива была озвучена в рамках круглого стола в СПбГУ, организованного Главным следственным управлением ГУ МВД по региону.

В дискуссии приняли участие представители власти и экспертное сообщество. Председатель Комитета по печати Ленинградской области Тимур Зайнуллин отметил, что профилактика преступлений сегодня требует тесного взаимодействия всех профильных ведомств. По его словам, сегодня это не просто кража средств, а масштабная индустрия, которая зачастую связана с поджогами, терроризмом и вовлечением в противоправную деятельность несовершеннолетних.

Научную базу для работы штаба представила руководитель Центра прикладной социологии СПбГУ Майя Русакова. Исследование университета опровергло ряд устоявшихся мифов. В частности, эксперт подчеркнула, что жертвами злоумышленников становятся люди всех возрастов — от 11 до 95 лет. При этом более 43% пострадавших имеют высшее образование, а наличие цифровой грамотности не дает стопроцентной защиты от манипуляций. Русакова также добавила, что преступники нацелены на все социальные группы, независимо от семейного положения или профессиональной занятости.

Участники круглого стола высоко оценили представленную инициативу.

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мошенничество оперштаб

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