Петербургский коуч по переговорам выплатит 400 тысяч рублей за копирование публикаций из чужого канала в месседжере, сообщает «МК в Питере».

Автор канала обнаружила 230 случаев использования своих материалов в блоге коуча. По ее словам, тексты публиковались без указания источника либо с присвоением авторства. Женщина обратилась в суд и потребовала взыскать 2,3 миллиона рублей – по 10 тысяч рублей за каждый скопированный пост.

Ответчик признал вину, удалил спорные публикации и предложил в качестве компенсации разместить рекламу канала потерпевшей. Однако истец не стала отзывать заявление.

Суд частично удовлетворил требования и взыскал с коуча 400 тысяч рублей. Кроме того, мужчина должен опубликовать в своем канале признание, что часть публикаций ему не принадлежала.