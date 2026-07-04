Бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно за избиение задержанного. Приговор вынес Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, 28 сентября 2024 года экс-полицейский вытащил задержанного мужчину из служебного автомобиля. Потерпевший находился в наручниках. Находясь при исполнении служебных обязанностей, бывший сотрудник полиции ударил задержанного по лицу и голове, а затем затолкал обратно в машину.

Уголовное дело завели по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ о превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения.

Подсудимый утверждал, что в момент случившегося не находился при исполнении должностных обязанностей. Он извинился перед потерпевшим и добровольно выплатил ему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд назначил бывшему полицейскому 3 года 6 месяцев лишения свободы условно.