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В АТОР рассказали, какие лекарства можно брать с собой в самолет

Пассажиры самолетов могут брать с собой рецептурные и безрецептурные лекарства, однако перед поездкой нужно проверить правила их ввоза в страну назначения, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

«Обычные лекарства – жаропонижающие, препараты для ЖКТ и прочие нерецептурные препараты – можно провозить с собой в личной аптечке в багаже или ручной клади», – пояснили в АТОР

Для рецептурных препаратов желательно иметь рецепт. Для лекарств, которые содержат сильнодействующие или психотропные вещества, действующий рецепт и назначение врача обязательны.

«Желательно иметь рецепт для рецептурных препаратов, и обязательно – действующий рецепт и назначение врача для тех препаратов, которые содержат сильнодействующие или психотропные вещества», – подчеркнули в АТОР

При поездке за границу для таможенного досмотра может потребоваться перевод медицинских документов на английский язык или язык страны назначения.

Лекарства, содержащие психотропные или наркотические вещества, при вылете или прилете нужно обязательно декларировать в «красном» коридоре с приложением медицинских документов. Если такие препараты необходимы пассажиру по жизненным показаниям и могут понадобиться в полете, об этом нужно предупредить сотрудников при досмотре и предъявить документы.

«То же следует сделать, если с собой в салон надо взять шприцы (например, инсулиновые) или ручки-инъекторы (но их не надо декларировать)», – пояснили в АТОР

На лекарства в жидкой форме распространяются ограничения для жидкостей в ручной клади: флаконы должны быть объемом не более 100 миллилитров, а общий объем – не более 1 литра.

«Иногда авиакомпании требуют, чтобы такие жидкие лекарства были упакованы в прозрачный пакет с замком-молнией», – добавили в ассоциации

В АТОР также предупредили, что список разрешенных к ввозу препаратов зависит от страны. Некоторые лекарства, разрешенные в России, могут быть запрещены за рубежом.

«Где-то это валокордин или корвалол, где-то – даже обычный аспирин. Поэтому следует заранее изучить список запрещенных к ввозу препаратов в стране, куда вы летите», – предупредили в АТОР

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