В понедельник, 6 июля, на ряде федеральных трасс Ленобласти будут действовать временные ограничения движения. Как сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», это связано с проведением плановых ремонтных и эксплуатационных работ.

Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда», А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва» и Р-23 «Псков».

В течение дня дорожные службы будут выполнять ремонт покрытия и обочин, замену и установку дорожных знаков, восстановление барьерных ограждений, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части и полосы отвода, а также другие работы по содержанию федеральных автодорог. Большинство ограничений будет действовать с 08:00 до 20:00, однако на отдельных участках время проведения работ отличается.

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Водителей просят заранее планировать свой маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков и скоростной режим на участках проведения дорожных работ.