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Новости Происшествия

Мужчина пытался продать прохожим украденную шубу за 1,4 млн рублей в Петербурге

Мужчина предстанет перед судом в Санкт-Петербурге по обвинению в краже соболиной шубы стоимостью более 1,4 миллиона рублей из магазина на Невском проспекте.

Мужчина пытался продать прохожим украденную шубу за 1,4 млн рублей в Петербурге - Мужчина предстанет перед судом в Санкт-Петербурге по обвинению в краже соболиной шубы стоимостью бол
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

По версии следствия, в конце марта 45-летний фигурант зашел в магазин меховой одежды, дождался удобного момента, схватил шубу и быстро покинул торговую точку. Обвиняемый рассказал, что хотел сразу продать меховое изделие случайным прохожим на улице. Однако покупателей он не нашел.

Мужчину задержали в тот же день на Тележной улице. Похищенную шубу у него изъяли. Фигуранту предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ о краже в особо крупном размере. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Новости Происшествия

Четверо иностранцев похитили человека и вымогали у него деньги в Гатчинском округе

Четверых иностранных граждан приговорили в Гатчине к срокам от 3 лет 6 месяцев до 6 лет лишения свободы за похищение человека и вымогательство.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, не позднее 18 июля 2022 года Хабибуло А., Якубали Г. и Бахтиер К. вступили в сговор, чтобы похитить потерпевшего и потребовать у него деньги.

Около 7:40 злоумышленники перегородили дорогу автомобилю потерпевшего в Гатчинском округе. После этого Бахтиер К. вытащил мужчину из машины, посадил в свое транспортное средство и перевез в кафе в Санкт-Петербурге.

Там Хабибуло А., Якубали Г., Бахтиер К. и присоединившийся к ним Мехроч Д. потребовали от потерпевшего 310 тысяч рублей единовременно и по 50 тысяч рублей ежемесячно. Мужчины угрожали потерпевшему расправой. Один из фигурантов также ударил похищенного пластиковой бутылкой по голове.

Суд признал Хабибуло А., Якубали Г. и Бахтиера К. виновными в похищении человека. Всех четверых также признали виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере.

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