Мужчина предстанет перед судом в Санкт-Петербурге по обвинению в краже соболиной шубы стоимостью более 1,4 миллиона рублей из магазина на Невском проспекте.

По версии следствия, в конце марта 45-летний фигурант зашел в магазин меховой одежды, дождался удобного момента, схватил шубу и быстро покинул торговую точку. Обвиняемый рассказал, что хотел сразу продать меховое изделие случайным прохожим на улице. Однако покупателей он не нашел.

Мужчину задержали в тот же день на Тележной улице. Похищенную шубу у него изъяли. Фигуранту предъявили обвинение по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ о краже в особо крупном размере. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.