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Полпред президента в СЗФО Игорь Руденя поздравил жителей округа с Днем семьи, любви и верности

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил жителей регионов СЗФО с Днем семьи, любви и верности. Он отметил особую роль семьи в жизни общества и подчеркнул важность государственной поддержки семейных ценностей.

Полпред президента в СЗФО Игорь Руденя поздравил жителей округа с Днем семьи, любви и верности - Игорь Руденя подчеркнул, что для каждого из нас семья – это родные и близкие люди, это поддержка в с
Фото: freepik.

В своем обращении полпред напомнил, что в 2022 году по указу президента России праздник получил официальный статус. По его словам, в последние годы сложилась добрая традиция заключать браки 8 июля — в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и брака.

Игорь Руденя подчеркнул, что для каждого из нас семья – это родные и близкие люди, это поддержка в самых важных жизненных решениях и умение разделять трудности, это тепло родного дома и традиции, передающиеся из поколения в поколение.

«Большие и дружные семьи – основа сильного государства и очень важно, чтобы в нашем округе, в нашей стране число таких семей постоянно росло. По инициативе Главы нашего государства Владимира Владимировича Путина реализуется большой комплекс мер семейной поддержки. Сегодня в нашем округе более 190 тысяч многодетных семей, именно на них равняются молодые люди, которые создают семьи или готовятся к этому важному шагу», - отметил Игорь Руденя.

Отдельные слова благодарности и поддержки Игорь Руденя адресовал семьям участников СВО — родителям военнослужащих, а также их женам и детям. В завершение полпред пожелал жителям Северо-Запада согласия, благополучия, любви и семейного счастья.

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Игорь Руденя полпред Президента СЗФО День семьи любви и верности
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