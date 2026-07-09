weather 17.2°
$ 76.40
87.35

Главная / Новости / Директора стоматологии будут судить после гибели шестилетнего ребенка в Петербурге

Новости Происшествия

Директора стоматологии будут судить после гибели шестилетнего ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о гибели шестилетнего мальчика в частной стоматологической клинике. Перед судом предстанет 62-летний директор учреждения.

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей. По версии следствия, нарушения по неосторожности привели к смерти пациента.

По данным прокуратуры, с 2014 по 2021 год в клинике использовали препараты с нарушением установленного порядка. Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой Приморского района, материалы дела направлены в суд.

Трагедия произошла в декабре 2021 года. Мать привела шестилетнего сына на лечение зуба под наркозом. После осмотра педиатра ребенка положили на операционный стол и надели маску для введения в медикаментозный сон. Через несколько секунд после начала процедуры у мальчика остановилось сердце.

Вам будет интересно
Жительница Петербурга жестоко избила мужчину в баре
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Екатерину М. к 2 годам лишения свободы условно за избиение мужчины в баре. Ночью 12 сентября 2024...
28.06.2026
1054

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Судовладелец заплатит 250 тыс. рублей за утонувший в Финском заливе якорь

Владельца судна потребовали возместить 250 тысяч рублей ущерба за якорь и цепь, затонувшие в Финском заливе.

Части якорной цепи и сам якорь обнаружили на дне в акватории «Большого порта Санкт-Петербург», сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Проверку начали после сообщения капитана порта. Специалисты обследовали дно с помощью подводного робота и подтвердили наличие затонувшего имущества.

Владельца якоря и цепи уже установили. Росприроднадзор потребовал от него добровольно возместить причиненный вред. Если судовладелец откажется платить, деньги будут взыскивать через суд.

Кроме того, ведомство добивается, чтобы владелец полностью очистил дно и поднял затонувшее имущество из воды.

Вам будет интересно
Подросток не смог выбраться из озера и погиб во Всеволожском районе
Фото: Freepik. В Кавголовском озере во Всеволожском районе Ленинградской области 6 сентября погиб 14-летний подросток. По данным ГУ МЧС, мальчик оказа...
08.09.2025
630

Теги

финский залив Санкт-Петербург

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться