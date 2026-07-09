В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о гибели шестилетнего мальчика в частной стоматологической клинике. Перед судом предстанет 62-летний директор учреждения.

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей. По версии следствия, нарушения по неосторожности привели к смерти пациента.

По данным прокуратуры, с 2014 по 2021 год в клинике использовали препараты с нарушением установленного порядка. Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой Приморского района, материалы дела направлены в суд.

Трагедия произошла в декабре 2021 года. Мать привела шестилетнего сына на лечение зуба под наркозом. После осмотра педиатра ребенка положили на операционный стол и надели маску для введения в медикаментозный сон. Через несколько секунд после начала процедуры у мальчика остановилось сердце.