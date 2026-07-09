Координационный график работ в Санкт-Петербурге за прошлую неделю пополнили 95 новых объектов, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Решение о включении объектов принимали специалисты Государственной административно-технической инспекции. В график вошли инфраструктурные проекты и работы, которые планируют выполнить в ближайшие годы, сообщает «МК в Питере».

Среди них – строительство газопровода высокого давления от города-спутника Южный. Эти работы запланированы на 2030-2034 годы. Также в график включили реконструкцию трамвайных сетей на проспекте Ветеранов. Ее планируют провести в 2027-2028 годах.

ГАТИ продолжает оформлять разрешения для обеспечения запланированных работ. За прошедшую неделю инспекторы выдали 82 ордера. В их числе – ордер на ремонт тротуаров на четной стороне Невского проспекта. Работы должны завершить до 10 сентября.