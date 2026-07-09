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В Петербурге появится почти 100 новых объектов до 2034 года

Координационный график работ в Санкт-Петербурге за прошлую неделю пополнили 95 новых объектов, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Решение о включении объектов принимали специалисты Государственной административно-технической инспекции. В график вошли инфраструктурные проекты и работы, которые планируют выполнить в ближайшие годы, сообщает «МК в Питере».

Среди них – строительство газопровода высокого давления от города-спутника Южный. Эти работы запланированы на 2030-2034 годы. Также в график включили реконструкцию трамвайных сетей на проспекте Ветеранов. Ее планируют провести в 2027-2028 годах.

ГАТИ продолжает оформлять разрешения для обеспечения запланированных работ. За прошедшую неделю инспекторы выдали 82 ордера. В их числе – ордер на ремонт тротуаров на четной стороне Невского проспекта. Работы должны завершить до 10 сентября.

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Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Судовладелец заплатит 250 тыс. рублей за утонувший в Финском заливе якорь

Владельца судна потребовали возместить 250 тысяч рублей ущерба за якорь и цепь, затонувшие в Финском заливе.

Части якорной цепи и сам якорь обнаружили на дне в акватории «Большого порта Санкт-Петербург», сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Проверку начали после сообщения капитана порта. Специалисты обследовали дно с помощью подводного робота и подтвердили наличие затонувшего имущества.

Владельца якоря и цепи уже установили. Росприроднадзор потребовал от него добровольно возместить причиненный вред. Если судовладелец откажется платить, деньги будут взыскивать через суд.

Кроме того, ведомство добивается, чтобы владелец полностью очистил дно и поднял затонувшее имущество из воды.

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финский залив Санкт-Петербург

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