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Новости Экономика

Более 50% жителей России не имеют финансовой подушки

Финансовой подушки нет у большинства россиян, сообщает «Петроград». Доля респондентов без накоплений на случай потери дохода или непредвиденных расходов за девять месяцев выросла с 42% до 60%.

О наличии сбережений в конце мая – начале июня 2026 года сообщили 38% россиян. В сентябре 2025 года такой ответ дали 57% участников исследования.

Чаще всего финансовая подушка есть у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, жителей Москвы, Санкт-Петербурга, крупных и средних городов, россиян с высшим образованием и респондентов, которые оценивают свое материальное положение как высокое.

Среди обладателей накоплений 43% заявили, что смогут прожить на сбережения от одного месяца до полугода. Еще 39% сообщили, что финансовой подушки хватит более чем на шесть месяцев. При этом 8% отметили, что их накоплений хватит менее чем на месяц.

В среднем россияне со сбережениями смогут поддерживать привычный уровень жизни за счет накопленных средств в течение 5,7 месяца. Медианное значение составляет 3,5 месяца. Это означает, что у половины респондентов с накоплениями финансовая подушка рассчитана менее чем на три с половиной месяца.

Исследование также показало, что молодые россияне чаще имеют сбережения. При этом наиболее продолжительный запас финансовой устойчивости характерен для людей старшего возраста и обеспеченных респондентов.

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Судовладелец заплатит 250 тыс. рублей за утонувший в Финском заливе якорь

Владельца судна потребовали возместить 250 тысяч рублей ущерба за якорь и цепь, затонувшие в Финском заливе.

Части якорной цепи и сам якорь обнаружили на дне в акватории «Большого порта Санкт-Петербург», сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Проверку начали после сообщения капитана порта. Специалисты обследовали дно с помощью подводного робота и подтвердили наличие затонувшего имущества.

Владельца якоря и цепи уже установили. Росприроднадзор потребовал от него добровольно возместить причиненный вред. Если судовладелец откажется платить, деньги будут взыскивать через суд.

Кроме того, ведомство добивается, чтобы владелец полностью очистил дно и поднял затонувшее имущество из воды.

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Теги

финский залив Санкт-Петербург

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