Финансовой подушки нет у большинства россиян, сообщает «Петроград». Доля респондентов без накоплений на случай потери дохода или непредвиденных расходов за девять месяцев выросла с 42% до 60%.

О наличии сбережений в конце мая – начале июня 2026 года сообщили 38% россиян. В сентябре 2025 года такой ответ дали 57% участников исследования.

Чаще всего финансовая подушка есть у молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, жителей Москвы, Санкт-Петербурга, крупных и средних городов, россиян с высшим образованием и респондентов, которые оценивают свое материальное положение как высокое.

Среди обладателей накоплений 43% заявили, что смогут прожить на сбережения от одного месяца до полугода. Еще 39% сообщили, что финансовой подушки хватит более чем на шесть месяцев. При этом 8% отметили, что их накоплений хватит менее чем на месяц.

В среднем россияне со сбережениями смогут поддерживать привычный уровень жизни за счет накопленных средств в течение 5,7 месяца. Медианное значение составляет 3,5 месяца. Это означает, что у половины респондентов с накоплениями финансовая подушка рассчитана менее чем на три с половиной месяца.

Исследование также показало, что молодые россияне чаще имеют сбережения. При этом наиболее продолжительный запас финансовой устойчивости характерен для людей старшего возраста и обеспеченных респондентов.