Сенатор обратился к землякам с добрыми словами в честь православного праздника.

В четверг, 9 июля, православные отмечают День явления Тихвинской иконы Божией Матери. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов направил приветствие Преосвященнейшему владыке Мстиславу, епископу Тихвинскому и Лодейнопольскому, а также участникам торжеств.

Как отметил сенатор, на протяжении многих веков люди обращаются к святыне, стоя здесь и прибывая из всех концов страны и даже мира.

«Пусть великие духовные традиции сохранятся непрерывно и впредь, укрепляя наше единство и силы, любовь и милосердие, нравственные основы, мир и согласие в обществе. Искренне желаю каждому преуспеяния в созидании и добрых делах, духовной радости праздника и настойчивости в начинаниях, приумножающих силу России!», — обратился сенатор.