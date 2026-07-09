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Сергей Перминов обратился к ленинградцам по случаю Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери

Сенатор обратился к землякам с добрыми словами в честь православного праздника.

Сергей Перминов обратился к ленинградцам по случаю Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери - Сенатор обратился к землякам с добрыми словами в честь православного праздника.
Фото: Сергей Перминов/ МАХ

В четверг, 9 июля, православные отмечают День явления Тихвинской иконы Божией Матери. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов направил приветствие Преосвященнейшему владыке Мстиславу, епископу Тихвинскому и Лодейнопольскому, а также участникам торжеств. 

Как отметил сенатор, на протяжении многих веков люди обращаются к святыне, стоя здесь и прибывая из всех концов страны и даже мира. 

«Пусть великие духовные традиции сохранятся непрерывно и впредь, укрепляя наше единство и силы, любовь и милосердие, нравственные основы, мир и согласие в обществе. Искренне желаю каждому преуспеяния в созидании и добрых делах, духовной радости праздника и настойчивости в начинаниях, приумножающих силу России!», — обратился сенатор.

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09.07.2026
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Мужчину задержали за наркотики и продажу персональных данных во Всеволожском районе

Ранее судимого 28-летнего жителя Бугров задержали во Всеволожском районе по подозрению в незаконном обороте персональных данных и наркотиков.

По данным следствия, в январе 2026 года он разместил в одном из мессенджеров объявление об услугах по «пробиву» жителей России. Фигурант продавал персональные данные заинтересованным лицам за деньги.

Во время обыска в квартире подозреваемого нашли более 650 граммов запрещенных веществ. Также у него изъяли восемь мобильных телефонов, компьютер, технические устройства для получения информации, семь банковских карт, электронные весы, две упаковки изоленты, 162 свертка и пакетики с наркотиками.

В отношении мужчины завели два уголовных дела.

Первое касается незаконного оборота персональных данных из корыстной заинтересованности по пункту «а» части 3 статьи 272.1 УК РФ. Второе дело возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

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