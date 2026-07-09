Ранее судимого 28-летнего жителя Бугров задержали во Всеволожском районе по подозрению в незаконном обороте персональных данных и наркотиков.

По данным следствия, в январе 2026 года он разместил в одном из мессенджеров объявление об услугах по «пробиву» жителей России. Фигурант продавал персональные данные заинтересованным лицам за деньги.

Во время обыска в квартире подозреваемого нашли более 650 граммов запрещенных веществ. Также у него изъяли восемь мобильных телефонов, компьютер, технические устройства для получения информации, семь банковских карт, электронные весы, две упаковки изоленты, 162 свертка и пакетики с наркотиками.

В отношении мужчины завели два уголовных дела.

Первое касается незаконного оборота персональных данных из корыстной заинтересованности по пункту «а» части 3 статьи 272.1 УК РФ. Второе дело возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.