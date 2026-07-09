weather 20°
$ 76.40
87.35

Главная / Новости / Мужчину задержали за наркотики и продажу персональных данных во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Мужчину задержали за наркотики и продажу персональных данных во Всеволожском районе

Ранее судимого 28-летнего жителя Бугров задержали во Всеволожском районе по подозрению в незаконном обороте персональных данных и наркотиков.

По данным следствия, в январе 2026 года он разместил в одном из мессенджеров объявление об услугах по «пробиву» жителей России. Фигурант продавал персональные данные заинтересованным лицам за деньги.

Во время обыска в квартире подозреваемого нашли более 650 граммов запрещенных веществ. Также у него изъяли восемь мобильных телефонов, компьютер, технические устройства для получения информации, семь банковских карт, электронные весы, две упаковки изоленты, 162 свертка и пакетики с наркотиками.

В отношении мужчины завели два уголовных дела.

Первое касается незаконного оборота персональных данных из корыстной заинтересованности по пункту «а» части 3 статьи 272.1 УК РФ. Второе дело возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Вам будет интересно
Сотни тысяч наркоманов по всей России остались без доз после задержания всего лишь одного молдаванина в Ленобласти
Фото: коллаж с кадром фильма Лицо со шрамом На складе в Ленинградской области 25-летнего гражданина Молдовы задержали с поличным при получении полут...
24.06.2025
6652

Теги

Всеволожский район Ленинградская область
Новости Происшествия

Пенсионерку жестоко избили ради содержимого ее квартиры в Гатчинском округе

Двух мужчин задержали после нападения на 87-летнюю пенсионерку возле дома на Ленинградской улице в поселке Терволово Гатчинского муниципального округа.

Злоумышленники подкараулили пожилую женщину возле подъезда, после чего один из них начал избивать ее, в том числе по голове.

Предварительно, мужчины планировали похитить имущество пенсионерки. Один из них стоял у подъезда, пока второй избивал женщину. Довести задуманное до конца они не успели и скрылись. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сотрудники уголовного розыска совместно с районной полицией и при поддержке Росгвардии задержали 39-летнего мужчину. Также установлен и задержан его предполагаемый 33-летний сообщник.

Вам будет интересно
Лифт привез тело мужчины в крови в Ленсоветовском
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лифте многоэтажного дома в поселке Ленсоветовский ночью 8 марта. Очевидцы рассказали, что...
08.03.2026
3168

Теги

Гатчинский округ Терволово Ленинградская область

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться