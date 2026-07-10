weather 20.5°
$ 75.93
86.59

Главная / Новости / Школьницу из Ленобласти с тяжелыми травмами вертолетом доставили в реанимацию Петербурга после ДТП в Карелии

Новости Происшествия Главное

Школьницу из Ленобласти с тяжелыми травмами вертолетом доставили в реанимацию Петербурга после ДТП в Карелии

Скорая
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Школьницу из Ленинградской области доставили вертолетом из Карелии в Педиатрический университет Санкт-Петербурга после тяжелой аварии на квадроцикле 3 июля в Карелии. Девочка получила тяжелую сочетанную травму, включая полный разрыв поджелудочной железы.

Две школьницы 10 и 11 лет катались на квадроцикле. Старшая девочка находилась за рулем, не справилась с управлением и съехала в кювет. Пострадавших экстренно доставили в Медвежьегорскую ЦРБ. У девочки, которая управляла квадроциклом, выявили признаки внутреннего кровотечения.

После консультации со специалистами Детской республиканской больницы имени И. Н. Григовича в Петрозаводске врачи приняли решение об операции.

Хирурги диагностировали у пациентки полный разрыв поджелудочной железы и обнаружили около 2,5 литра крови в брюшной полости. Через сутки санавиация доставила девочку в Петрозаводск в тяжелом состоянии. Позже ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов принял решение о переводе ребенка в федеральную клинику Санкт-Петербурга.  

«У девочки тяжелая сочетанная травма. Список повреждений обширный: помимо разрыва поджелудочной железы, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов – сердца, легких, селезенки, травмы почек… Сейчас состояние оценивается как тяжелое стабильное. К лечению подключены все необходимые специалисты – анестезиологи-реаниматологи, хирурги, урологи, травматологи, кардиологи и другие», – рассказал Дмитрий Иванов

Вам будет интересно
Почему врачи скорой помощи не надевают бахилы и не разуваются на вызове
Медики Ленинградской области рассказали, что у этого есть пять веских причин. Во-первых, у сотрудников скорой нет обязанности надевать бахилы при...
05.10.2025
2940

Теги

Ленинградская область Санкт-Петербург
Новости Социум

Голикова назвала факторы продления жизни на 10-15 лет

Правильное питание, профилактика заболеваний, физическая и культурная активность способны подарить дополнительные 10-15 лет жизни, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Тут [в вопросе увеличения продолжительности жизни] нельзя об одной привычке говорить. Это образ жизни. Туда всё входит: и питание, и своевременная профилактика, и борьба с когнитивными расстройствами», — сказала Голикова «РИА Новости» в кулуарах форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

По словам вице-премьера, здоровое долголетие складывается не только из правильного рациона и спорта, но и из насыщенной культурной жизни. Граждане часто жалуются на нехватку времени для занятий спортом или посещения театров, однако именно эти составляющие, по ее мнению, формируют полноценный здоровый образ жизни.

Вам будет интересно
В России приняты официальные рекомендации по здоровому образу жизни
В России утвердили методические рекомендации по здоровому образу жизни. Документ утвержден вице-премьером Татьяной Голиковой. Фото: magnific. Основные...
15.05.2026
580

Теги

зож Голикова По её словам

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться