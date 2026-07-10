Школьницу из Ленинградской области доставили вертолетом из Карелии в Педиатрический университет Санкт-Петербурга после тяжелой аварии на квадроцикле 3 июля в Карелии. Девочка получила тяжелую сочетанную травму, включая полный разрыв поджелудочной железы.

Две школьницы 10 и 11 лет катались на квадроцикле. Старшая девочка находилась за рулем, не справилась с управлением и съехала в кювет. Пострадавших экстренно доставили в Медвежьегорскую ЦРБ. У девочки, которая управляла квадроциклом, выявили признаки внутреннего кровотечения.

После консультации со специалистами Детской республиканской больницы имени И. Н. Григовича в Петрозаводске врачи приняли решение об операции.

Хирурги диагностировали у пациентки полный разрыв поджелудочной железы и обнаружили около 2,5 литра крови в брюшной полости. Через сутки санавиация доставила девочку в Петрозаводск в тяжелом состоянии. Позже ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов принял решение о переводе ребенка в федеральную клинику Санкт-Петербурга.

«У девочки тяжелая сочетанная травма. Список повреждений обширный: помимо разрыва поджелудочной железы, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов – сердца, легких, селезенки, травмы почек… Сейчас состояние оценивается как тяжелое стабильное. К лечению подключены все необходимые специалисты – анестезиологи-реаниматологи, хирурги, урологи, травматологи, кардиологи и другие», – рассказал Дмитрий Иванов