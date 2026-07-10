weather 20.5°
$ 75.93
86.59

Главная / Новости / Мужчина разбил стекло автобуса во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Мужчина разбил стекло автобуса во Всеволожском районе

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве после конфликта в рейсовом автобусе, который следовал по маршруту «Деревня Гарболово – поселок Лесное».

По предварительным данным, нетрезвый пассажир спровоцировал конфликт с одним из людей в салоне. После ссоры мужчина вышел на остановке в поселке Ненимяки и бросил стеклянную бутылку, которая разбила боковое стекло автобуса.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участковый уполномоченный полиции задержал 28-летнего подозреваемого. Ведется следствие.

Вам будет интересно
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Фото: Freepik. Автомобилисты в Санкт-Петербурге начали чаще обращаться в сервисы после перехода части рынка на бензин класса «Евро-3», сообщает N...
07.07.2026
1638

Теги

Всеволожский район Ленинградская область
Новости Социум

Голикова назвала факторы продления жизни на 10-15 лет

Правильное питание, профилактика заболеваний, физическая и культурная активность способны подарить дополнительные 10-15 лет жизни, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Тут [в вопросе увеличения продолжительности жизни] нельзя об одной привычке говорить. Это образ жизни. Туда всё входит: и питание, и своевременная профилактика, и борьба с когнитивными расстройствами», — сказала Голикова «РИА Новости» в кулуарах форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

По словам вице-премьера, здоровое долголетие складывается не только из правильного рациона и спорта, но и из насыщенной культурной жизни. Граждане часто жалуются на нехватку времени для занятий спортом или посещения театров, однако именно эти составляющие, по ее мнению, формируют полноценный здоровый образ жизни.

Вам будет интересно
В России приняты официальные рекомендации по здоровому образу жизни
В России утвердили методические рекомендации по здоровому образу жизни. Документ утвержден вице-премьером Татьяной Голиковой. Фото: magnific. Основные...
15.05.2026
580

Теги

зож Голикова По её словам

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге
Некачественный бензин выводит машины из строя в Петербурге

08:25 07.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться