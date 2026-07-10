В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве после конфликта в рейсовом автобусе, который следовал по маршруту «Деревня Гарболово – поселок Лесное».

По предварительным данным, нетрезвый пассажир спровоцировал конфликт с одним из людей в салоне. После ссоры мужчина вышел на остановке в поселке Ненимяки и бросил стеклянную бутылку, которая разбила боковое стекло автобуса.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участковый уполномоченный полиции задержал 28-летнего подозреваемого. Ведется следствие.