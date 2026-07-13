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Два охранника жестоко избили коллегу в Петербурге

Двух охранников задержали по подозрению в избиении коллеги на парковке торгового центра в Московском районе Санкт-Петербурга.

По данным полиции, конфликт произошел на Московском проспекте. Двое мужчин избили 49-летнего охранника, после чего скрылись. Пострадавшему причинили тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в возрасте 24 и 29 лет. Оба работают охранниками в другой организации.

Мужчин поместили в изолятор временного содержания. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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В Ленобласти возобновили электроснабжение на основной сети после удара стихии

Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.

В Ленобласти возобновили электроснабжение на основной сети после удара стихии - Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.
Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях 6–110 кВ в Ленинградской области, пострадавших от мощного циклона. Об этом 13 июля сообщает «Россети Ленэнерго».

«В работах было задействовано 120 бригад «Россети Ленэнерго»: 314 специалистов, 120 единиц спецтехники», — отметили в компании.

Сейчас специалисты продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ, чтобы обеспечить электроэнергией каждый жилой дом. В «Россети Ленэнерго» также предупреждают, что в процессе перевода нагрузок с резервных схем питания на основные возможны кратковременные перерывы в электроснабжении. Работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры.

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