Двух охранников задержали по подозрению в избиении коллеги на парковке торгового центра в Московском районе Санкт-Петербурга.
По данным полиции, конфликт произошел на Московском проспекте. Двое мужчин избили 49-летнего охранника, после чего скрылись. Пострадавшему причинили тяжкий вред здоровью.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в возрасте 24 и 29 лет. Оба работают охранниками в другой организации.
Мужчин поместили в изолятор временного содержания. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.