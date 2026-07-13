Сейчас энергетики отрабатывают локальные заявки жителей.

Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на магистральных сетях 6–110 кВ в Ленинградской области, пострадавших от мощного циклона. Об этом 13 июля сообщает «Россети Ленэнерго».

«В работах было задействовано 120 бригад «Россети Ленэнерго»: 314 специалистов, 120 единиц спецтехники», — отметили в компании.

Сейчас специалисты продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в сети 0,4 кВ, чтобы обеспечить электроэнергией каждый жилой дом. В «Россети Ленэнерго» также предупреждают, что в процессе перевода нагрузок с резервных схем питания на основные возможны кратковременные перерывы в электроснабжении. Работы будут продолжаться до полного восстановления инфраструктуры.