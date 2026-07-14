weather 23.7°
$ 76.62
87.58

Главная / Новости / Прокуратура помогла многодетной матери из Тихвинского района добиться увеличения пособия

Новости Социум

Прокуратура помогла многодетной матери из Тихвинского района добиться увеличения пособия

Многодетной матери из Тихвинского района увеличили размер пособия после вмешательства прокуратуры.

Женщина допустила ошибку при дистанционном заполнении заявления на выплату. Исправить сведения в документе самостоятельно она не смогла. В корректировке заявления и перерасчете уже назначенного пособия многодетной матери отказали.

Жительница обратилась в Тихвинскую городскую прокуратуру. Прокурор направил в суд иск с требованием восстановить права женщины и ее детей.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал увеличить размер пособия, сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

Вам будет интересно
В ЛОКБ спасли пациентку с крайне редким случаем в мировой медицинской практике
Фото: Freepik. Врачи Ленинградской областной клинической больницы спасли 37-летнюю пациентку с разрывом редкой аневризмы подключичной артерии. Женщину...
14.07.2026
61

Теги

Тихвинский район Ленинградская область
Новости Социум

В Ленобласти ведут набор спасателей с последующим заключением контракта на службу в мобильных огневых группах

Несение службы — исключительно на территории Ленинградской области.

В Ленобласти ведут набор спасателей с последующим заключением контракта на службу в мобильных огневых группах - Несение службы — исключительно на территории Ленинградской области.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Ленинградской области ведется набор в Аварийно-спасательную службу региона на должность спасателя в поисково-спасательные отряды с дальнейшим заключением контракта резервиста в мобильные огневые группы.  

Несение службы ведется на территории Ленинградской области. Среди требований к кандидатам: мужчины, возраст до 62 лет, состояние здоровья категории А, Б или В и отсутствие судимости.  

На период сборов сохраняется средняя заработная плата по месту работы, при этом гарантируется ее ежемесячная выплата. Поступившим на службу назначается единовременная выплата в размере 250 000 рублей. Дополнительно предоставляется 100 000 рублей каждый месяц при несении службы на объекте (при условии нахождении на сборах).

Также действует система премирования за уничтожение вражеских БПЛА. Поступившим на службу выплачивается 100 000 рублей за каждый сбитый беспилотник. Возможна и дополнительная  выплата, предусмотренная Минобороны. Ее назначение обсуждается индивидуально. 

Подробности и запись на службу по телефонам: 8 (812) 612-72-84 (пн-пт с 9:00 до 18:00) или 8 (813) 613-38-26 (заказать обратный звонок круглосуточно).

Теги

аварийно-спасательная служба Мобильные огневые группы контракт

Популярное

Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге
Женщина ударила ножом в живот спящего мужа в Петербурге

17:56 13.07.2026

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма

09:47 13.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться