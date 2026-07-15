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В Петербурге проверили 1690 троллейбусов и автобусов на соблюдение климата

В Петербурге усилили контроль за температурой воздуха в общественном транспорте на время жаркой погоды. За неделю инспекторы СПб ГКУ «Организатор перевозок» проверили 1690 транспортных средств, сообщили в городском Комитете по транспорту. Нарушения выявили в 3% случаев, сообщает «МК в Питере».

Ежедневно с 08:00 на маршруты выходят десять инспекторских бригад. В первую очередь специалисты проверяют направления, на которые поступают жалобы пассажиров. На линии инспекторы оценивают температурный режим в салонах, аккуратность вождения и соблюдение правил подъезда к остановкам.

После утреннего часа пик проверки продолжаются на конечных станциях и разворотных кольцах. Специалисты осматривают салоны, световые приборы и бортовое оборудование. Основной причиной поломок кондиционеров являются повышенные нагрузки. Они возникают при часто открытых окнах и регулярном полном открытии дверей на остановках.

Сейчас на городских маршрутах без учета резерва работает 1091 транспортное средство. Все автобусы оборудованы кондиционерами. Контроль за температурным режимом в общественном транспорте продолжится в течение всего жаркого сезона.

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Женщина улетела из Пулково с чужими евро. Ей грозит до 6 лет лишения свободы

В транспортную полицию обратился 25-летний житель Санкт-Петербурга. Он сообщил, что оставил сумку возле терминала оплаты в Пулково, а позже обнаружил пропажу денег.

Сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастна 35-летняя женщина. По предварительным данным, она заметила сумку на парковке, забрала деньги, а остальные вещи сдала в стол находок.

После этого женщина вылетела из Санкт-Петербурга в Сочи. Похищенные деньги изъяли и передадут владельцу.

По факту произошедшего завели уголовное дело о краже. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Ей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

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