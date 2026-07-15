Голого мужчину задержали на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, он вышел на проезжую часть и начал выполнять движения, похожие на балетные. В какой-то момент он попытался сесть на шпагат, падал и врезался в припаркованные автомобили.

Свидетелями произошедшего стали сотрудники скорой помощи. Медики попытались самостоятельно успокоить мужчину, после чего к ним присоединились сотрудники ГАИ.

Во время задержания нарушитель врезался в автомобиль скорой помощи. Сотрудникам полиции удалось задержать мужчину. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.