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Новости Происшествия

Росгвардейцы задержали мужчину, избившего посетителя бара в Петербурге

Мужчину задержали по подозрению в избиении посетителя бара на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга ночью 15 июля.

По предварительным данным, неизвестный напал на 20-летнего посетителя и избил его. Росгвардейцы получили приметы подозреваемого и приступили к поискам. Менее чем через полчаса они задержали 28-летнего мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого.

Пострадавший подтвердил, что именно задержанный напал на него. Мужчину доставили в отдел полиции. Потерпевшего госпитализировали в Городскую многопрофильную больницу № 2.  

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Эвакуатор въехал в мусоровоз на ЗСД в Петербурге. Водитель погиб

Водитель эвакуатора погиб в ДТП на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге 15 июля около 13:30.

По предварительным данным, эвакуатор въехал в остановившийся впереди мусоровоз МАЗ. Водитель эвакуатора скончался на месте от полученных травм. Его личность устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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