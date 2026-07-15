Мужчину задержали по подозрению в избиении посетителя бара на проспекте Науки в Калининском районе Санкт-Петербурга ночью 15 июля.

По предварительным данным, неизвестный напал на 20-летнего посетителя и избил его. Росгвардейцы получили приметы подозреваемого и приступили к поискам. Менее чем через полчаса они задержали 28-летнего мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого.

Пострадавший подтвердил, что именно задержанный напал на него. Мужчину доставили в отдел полиции. Потерпевшего госпитализировали в Городскую многопрофильную больницу № 2.