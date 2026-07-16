В Санкт-Петербурге за два дня выпало 92% месячной нормы осадков, сообщил синоптик Александр Колесов. Основная часть дождей пришлась на 11 и 12 июля.

Солнечного света в городе пока заметно меньше нормы. За первые 14 дней июля продолжительность солнечного сияния составила 126 часов, что не достигает половины месячного показателя.

Несмотря на прохладную первую декаду, средняя температура воздуха составила +19 °C и немного превысила климатическую норму. Самым теплым днем месяца стало 11 июля, когда температура поднялась до +29,7 °C. До отметки +30 °C воздух в Санкт-Петербурге пока не прогревался.