В Санкт-Петербурге за два дня выпало 92% месячной нормы осадков, сообщил синоптик Александр Колесов. Основная часть дождей пришлась на 11 и 12 июля.
Солнечного света в городе пока заметно меньше нормы. За первые 14 дней июля продолжительность солнечного сияния составила 126 часов, что не достигает половины месячного показателя.
Несмотря на прохладную первую декаду, средняя температура воздуха составила +19 °C и немного превысила климатическую норму. Самым теплым днем месяца стало 11 июля, когда температура поднялась до +29,7 °C. До отметки +30 °C воздух в Санкт-Петербурге пока не прогревался.
В Тосненском районе открылся новый производственно-складской комплекс
В поселке Красный Бор состоялось открытие нового производственно-складского комплекса, построенного Управляющей компанией «КАРВИЛЬ», которое посетил глава 47 региона Александр Дрозденко
Объект возведен в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и ООО «Элис», которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Комплекс будет использоваться для хранения и сборки автомобильных компонентов – стартеров, генераторов, вентиляторов охлаждения и их управляющих блоков. УК «КАРВИЛЬ» обеспечит поставки более 30 тысяч наименований автозапчастей и автокомпонентов по всей территории России.
Александр Дрозденко, принявший участие в церемонии открытия, отметил, что в условиях санкционных ограничений и логистических трудностей подобные комплексы становятся серьезной базой для дальнейшего развития отечественного автопрома.
«Мы и дальше будем поддерживать тех, кто работает на экономику страны и Ленинградской области», – подчеркнул глава региона.
Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.
Александр Дрозденко сообщил об итогах I кв 2026 года по инвестициям в Ленобласти. Объём вложений в основной капитал составил 362 миллиарда рублей &mda...
18.06.2026
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Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.