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Новости Социум

Военфельдшер помогла близнецам родиться прямо в самолете из Петербурга

Двойня родилась на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Красноярск. Роды у одной из пассажирок начались на втором часу полета.

Помощь женщине оказала военный фельдшер, недавно завершившая обучение. Сначала на свет появилась девочка, после чего выяснилось, что пассажирка ждет двойню. Второй ребенок находился в тазовом предлежании, поэтому фельдшер помогла ему принять правильное положение.

До посадки мать и новорожденные оставались в салоне самолета. Их укрыли пледами и разместили в удобном месте. У трапа женщину с детьми встретила бригада скорой помощи. Их доставили в больницу для обследования.

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Санкт-Петербург
Новости Социум

Молодые россияне стала все чаще жаловаться на синдром «смартфонной кисти»

В России выросло число молодых пациентов с болью и онемением в руках из-за длительного использования смартфонов. Чаще всего с такими жалобами обращаются люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам врачей, продолжительное удерживание телефона увеличивает нагрузку на сухожилия и связки кисти. Постоянные однообразные движения могут привести к воспалению сухожилий, сдавливанию нервов и ускоренному износу суставов.

Среди основных симптомов специалисты называют боль у основания большого пальца и в запястье, покалывание, онемение пальцев, скованность движений, хруст, щелчки и быструю усталость кисти.

Для снижения риска развития «смартфонной кисти» рекомендуется менять руку каждые 20-30 минут и не удерживать устройство на мизинце. Также врач советует пользоваться голосовым вводом или печатать двумя руками.

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