Двойня родилась на борту самолета, следовавшего из Петербурга в Красноярск. Роды у одной из пассажирок начались на втором часу полета.

Помощь женщине оказала военный фельдшер, недавно завершившая обучение. Сначала на свет появилась девочка, после чего выяснилось, что пассажирка ждет двойню. Второй ребенок находился в тазовом предлежании, поэтому фельдшер помогла ему принять правильное положение.

До посадки мать и новорожденные оставались в салоне самолета. Их укрыли пледами и разместили в удобном месте. У трапа женщину с детьми встретила бригада скорой помощи. Их доставили в больницу для обследования.