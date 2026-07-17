Мужчину задержали по подозрению в вооруженном грабеже на Владимирском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Сообщение о преступлении поступило сотрудникам Росгвардии 17 июля около 04:20 во время патрулирования Центрального района.

По предварительным данным, 57-летний мужчина угрожал ножом 25-летнему прохожему и отобрал у него рюкзак с личными вещами и мобильный телефон. Росгвардейцы получили приметы подозреваемого и вскоре задержали его возле одного из домов на Владимирском проспекте.

Мужчину доставили в отдел полиции. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за грабеж, хулиганство и изнасилование.