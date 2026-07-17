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Рецидивист с ножом ограбил прохожего в Петербурге

Мужчину задержали по подозрению в вооруженном грабеже на Владимирском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Сообщение о преступлении поступило сотрудникам Росгвардии 17 июля около 04:20 во время патрулирования Центрального района.

Рецидивист с ножом ограбил прохожего в Петербурге - Мужчину задержали по подозрению в вооруженном грабеже на Владимирском проспекте в центре Санкт-Петер
Фото: Росгвардия

По предварительным данным, 57-летний мужчина угрожал ножом 25-летнему прохожему и отобрал у него рюкзак с личными вещами и мобильный телефон. Росгвардейцы получили приметы подозреваемого и вскоре задержали его возле одного из домов на Владимирском проспекте.

Мужчину доставили в отдел полиции. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за грабеж, хулиганство и изнасилование.

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Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Выпускница в Петербурге пришла на ЕГЭ в умных очках

Однако это не помогло девушке сдать экзамен — ее удалили с аудитории.

В Петербурге выпускница пыталась сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) при помощи умных очков. Несмотря на тщательную подготовку, девушку поймали и удалили с аудитории. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как отметили в городском Комитете по образованию, всего с экзаменов в этом году из-за шпаргалок удалили 11 человек. У троих из них нашли телефоны, а одна из выпускниц и вовсе пронесла умные очки.  Результаты всех попавшихся на обмане в итоге аннулировали.

Аналогичный случай с умными очками произошел в Ленобласти в прошлом году. Тогда выпускница также пыталась схитрить и взяла на экзамен цифрового помощника, но он ей не помог.

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Фото на миниатюре: pxhere

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