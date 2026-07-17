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Мужчина напал на здание прокуратуры в Петербурге

Алексею Б. предъявили обвинение в хулиганстве в здании прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга с сопротивлением человеку, обеспечивавшему общественный порядок.

По версии следствия, 16 июля около 02:00 нетрезвый мужчина проник в холл здания прокуратуры на Лиговском проспекте, 44. Он угрожал консьержу и оказывал ему сопротивление. Во время конфликта обвиняемый разбил окно и выбил дверь служебного помещения консьержа.

В суде мужчина возражал против ареста. Он заявил, что был пьян и случайно попал в здание прокуратуры. Смольнинский районный суд заключил обвиняемого под стражу до 15 сентября. По данным полиции, задержанному 30 лет, он приехал из Тюменской области.

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Установлена распространенная причина преждевременных смертей

Ультрамелкие частицы загрязненного воздуха могут ежегодно становиться причиной почти двух миллионов преждевременных смертей во всем мире. К такому выводу пришла международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

Речь идет о частицах размером менее 100 нанометров. Они способны проникать глубоко в легкие, попадать в кровоток и достигать головного мозга. При этом содержание ультрамелких частиц в воздухе практически не регулируется законодательством, в отличие от более крупных загрязнителей.

Для оценки масштабов проблемы ученые объединили спутниковые данные, результаты измерений качества воздуха в 155 точках мира и методы машинного обучения. На основе полученной информации исследователи составили первую глобальную карту распространения таких частиц.

По расчетам ученых, их воздействие связано примерно с 1,99 миллиона преждевременных смертей ежегодно. Это составляет около 5% всех смертей от неинфекционных заболеваний. Почти половина таких случаев приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы.

Исследователи считают, что ультрамелкие частицы вызывают воспаление, повреждают стенки сосудов и ускоряют развитие атеросклероза. Это повышает риск инфаркта, инсульта, гипертонии и сердечной недостаточности.

Основными источниками таких частиц являются автомобильные выбросы, промышленные предприятия и электростанции. По оценкам авторов работы, ограничение концентрации ультрамелких частиц в воздухе могло бы предотвратить около 45% связанных с ними преждевременных смертей.

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