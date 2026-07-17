weather 21.4°
$

Главная / Новости / Водителя осудили за смертельное ДТП у трамвайной остановки в Петербурге

Новости Происшествия

Водителя осудили за смертельное ДТП у трамвайной остановки в Петербурге

Жительницу Санкт-Петербурга приговорили к 2 годам колонии-поселения за смертельное ДТП у трамвайной остановки. Авария произошла утром 22 октября 2025 года на Среднеохтинском проспекте.

По данным суда, водитель Ford Focus ехала по левой полосе со скоростью около 60 км/ч. Приближаясь к остановившемуся трамваю маршрута № 23, женщина не снизила скорость. Автомобиль сбил пассажирку, которая вышла из трамвая и переходила проезжую часть. Пострадавшую госпитализировали, однако 27 октября она скончалась от полученных травм.

В суде водитель полностью признала вину и раскаялась. Она пояснила, что решила, будто трамвай уже начал движение, а предупреждающее табло не заметила, поскольку смотрела в правое боковое зеркало.

Красногвардейский районный суд назначил женщине 2 года лишения свободы в колонии-поселении. Также ее лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденной более 2,16 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.

Вам будет интересно
Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти
Водитель BMW X1 погиб после съезда автомобиля в кювет на 4-м километре дороги Кобралово – Форносово в Гатчинском муниципальном округе в начале п...
22.06.2026
1246

Теги

ДТП Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Ребенок получил ампутацию пальца во время катания на качелях в Ломоносовском районе

Ребенок получил тяжелую травму пальца во время катания на качелях в коттеджном поселке в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Средний палец 12-летнего мальчика попал в механизм качелей. У ребенка диагностировали открытый перелом и травматическую ампутацию мягких тканей кончика пальца.

Пострадавшего госпитализировали в Петербург. Помощь ему оказали микрохирурги клиники. 

Вам будет интересно
Лифт привез тело мужчины в крови в Ленсоветовском
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лифте многоэтажного дома в поселке Ленсоветовский ночью 8 марта. Очевидцы рассказали, что...
08.03.2026
3196

Теги

Ломоносовский район Ленинградская область

Популярное

Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок
Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок

20:50 16.07.2024

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото
В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото

06:52 05.07.2022

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться