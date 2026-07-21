Более 200 автомобилей и 354 человека проверили полицейские во время рейдов на улице Кораблестроителей и проспекте Крузенштерна в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Инспекторы Госавтоинспекции при поддержке Специального полка полиции проверяли документы водителей и пассажиров, осматривали салоны автомобилей, а также контролировали уровень шума и светопропускание стекол.

Среди проверенных оказались 36 иностранных граждан. В отделы полиции доставили двух человек. Один из них находился в оперативном розыске, второго привлекли к ответственности за нарушение правил хранения и ношения оружия.

Один из водителей предъявил служебное удостоверение сотрудника администрации, которое вызвало сомнения в подлинности. Документ с признаками кустарного изготовления направили на экспертизу.

Сотрудники Госавтоинспекции составили 12 административных материалов. Три из них касались чрезмерной тонировки, один – управления автомобилем в состоянии опьянения, еще четыре – нарушений правил перевозки людей. Еще одного водителя привлекли к ответственности за эксплуатацию незарегистрированного автомобиля.