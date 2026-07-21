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Полиция проверила более 200 машин в Петербурге

Более 200 автомобилей и 354 человека проверили полицейские во время рейдов на улице Кораблестроителей и проспекте Крузенштерна в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

Инспекторы Госавтоинспекции при поддержке Специального полка полиции проверяли документы водителей и пассажиров, осматривали салоны автомобилей, а также контролировали уровень шума и светопропускание стекол.

Среди проверенных оказались 36 иностранных граждан. В отделы полиции доставили двух человек. Один из них находился в оперативном розыске, второго привлекли к ответственности за нарушение правил хранения и ношения оружия.

Один из водителей предъявил служебное удостоверение сотрудника администрации, которое вызвало сомнения в подлинности. Документ с признаками кустарного изготовления направили на экспертизу.

Сотрудники Госавтоинспекции составили 12 административных материалов. Три из них касались чрезмерной тонировки, один – управления автомобилем в состоянии опьянения, еще четыре – нарушений правил перевозки людей. Еще одного водителя привлекли к ответственности за эксплуатацию незарегистрированного автомобиля.

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«Россети Ленэнерго» пресекли 903 случая хищения электроэнергии за 2026 год

Более 170 миллионов рублей взыскали за 903 случая незаконного потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2026 года.

Как сообщили 21 июля в компании «Россети Ленэнерго», специалисты выявили 501 случай бездоговорного подключения к электросетям. С нарушителей взыскали 106 миллионов рублей за 14,4 миллиона кВт·ч.

Еще 402 случая были связаны с безучетным потреблением электроэнергии, в том числе с вмешательством в работу счетчиков. Объем хищений составил 12,5 миллиона кВт·ч стоимостью 64,4 миллиона рублей.

За самовольное подключение к сетям физическим лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим – от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются. Признаками незаконного потребления могут быть дополнительные провода от линий электропередачи, низкое напряжение в сети и проводка в обход счетчиков.

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