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Школьницу избили неизвестные в Петербурге

Пятнадцатилетнюю школьницу госпитализировали с множественными травмами после нападения 20 июля около 20:00 от дома № 2 на Котельниковой аллее в Санкт-Петербурге.

Информация о пострадавшей поступила в полицию из медицинского учреждения. По предварительным данным, девочку избили неизвестные.

Полиция устанавливает личности нападавших и обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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21.05.2022
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Санкт-Петербург
Новости Происшествия

«Россети Ленэнерго» пресекли 903 случая хищения электроэнергии за 2026 год

Более 170 миллионов рублей взыскали за 903 случая незаконного потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2026 года.

Как сообщили 21 июля в компании «Россети Ленэнерго», специалисты выявили 501 случай бездоговорного подключения к электросетям. С нарушителей взыскали 106 миллионов рублей за 14,4 миллиона кВт·ч.

Еще 402 случая были связаны с безучетным потреблением электроэнергии, в том числе с вмешательством в работу счетчиков. Объем хищений составил 12,5 миллиона кВт·ч стоимостью 64,4 миллиона рублей.

За самовольное подключение к сетям физическим лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим – от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются. Признаками незаконного потребления могут быть дополнительные провода от линий электропередачи, низкое напряжение в сети и проводка в обход счетчиков.

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21.07.2026
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Россети Ленэнерго Санкт-Петербург Ленинградская область

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