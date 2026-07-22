Врачи Приозерской больницы провели сложную операцию женщине в возрасте 78 лет, поступившей в крайне тяжелом состоянии после наезда автомобиля. У пациентки диагностировали переломы лицевых костей черепа, ключицы, предплечья и бедра. Из-за тяжелого состояния провести операцию сразу было невозможно.

Первые дни женщина находилась в реанимации. Врачи выполнили иммобилизацию и скелетное вытяжение, чтобы предотвратить смещение костей и повреждение тканей и нервов.

После стабилизации состояния все травмы прооперировали одновременно. За полтора часа специалисты зафиксировали переломы ключицы, предплечья и бедра металлическими имплантатами.

Операцию провели заведующий отделением травматологии Аурел Мовилэ и заведующая отделением анестезиологии-реанимации Елена Пашинская. Состояние пациентки оценивается как стабильное, ей предстоит продолжительная реабилитация.