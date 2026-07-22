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Врачи Приозерской больницы спасли пожилую женщину с тяжелыми переломами после ДТП

Врачи Приозерской больницы спасли пожилую женщину с тяжелыми переломами после ДТП - Врачи Приозерской больницы провели сложную операцию женщине в возрасте 78 лет, поступившей в крайне
Фото: vk_ru/wall-193205743_34265

Врачи Приозерской больницы провели сложную операцию женщине в возрасте 78 лет, поступившей в крайне тяжелом состоянии после наезда автомобиля. У пациентки диагностировали переломы лицевых костей черепа, ключицы, предплечья и бедра. Из-за тяжелого состояния провести операцию сразу было невозможно.

Первые дни женщина находилась в реанимации. Врачи выполнили иммобилизацию и скелетное вытяжение, чтобы предотвратить смещение костей и повреждение тканей и нервов.

После стабилизации состояния все травмы прооперировали одновременно. За полтора часа специалисты зафиксировали переломы ключицы, предплечья и бедра металлическими имплантатами.

Операцию провели заведующий отделением травматологии Аурел Мовилэ и заведующая отделением анестезиологии-реанимации Елена Пашинская. Состояние пациентки оценивается как стабильное, ей предстоит продолжительная реабилитация.

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Теги

Приозерская больница Ленинградская область
Новости Социум

Ленинградская область направила в Крым 10 генераторов для резервного электроснабжения

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел телефонный разговор с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и уточнил потребности региона в условиях сложной энергетической ситуации.

Ленинградская область направила в Крым 10 генераторов для резервного электроснабжения - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел телефонный разговор с главой Республики
Фото: vk Александр Дрозденко

По словам крымского коллеги, в первую очередь требовались генераторы, в том числе для обеспечения бесперебойного водоснабжения. В ответ Ленинградская область оперативно сформировала и отправила в Крым 10 дизель-генераторных установок общей мощностью около 2 МВт. В зависимости от модели мощность каждой составляет от 100 до 400 кВт.

Генераторы будут использоваться для резервного питания больниц, пожарных частей, насосных станций водоснабжения и других критически важных объектов до полного восстановления энергоснабжения. В формировании груза приняли участие практически все муниципальные образования региона. Губернатор поблагодарил глав районов и всех, кто включился в эту работу.

Ленобласть оказывает подобную помощь не впервые. В январе 2026 года пять генераторов уже были направлены в Белгородскую область. Часть отправленных установок является мобильными, что позволяет при необходимости оперативно перемещать их между объектами.

Губернатор подчеркнул, что регион не оставляет своих в беде. По итогам заседания оперативного штаба принято решение пополнить резерв энергогенераторов Ленобласти в течение двух месяцев за счёт средств резервного фонда. Это, по его словам, объективная необходимость для поддержания готовности к аналогичным ситуациям.

Теги

Крым Ленобласть

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