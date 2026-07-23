Число зарегистрированных преступлений в Санкт-Петербурге сократилось на 21,5% за первое полугодие 2026 года, сообщает «Петроград».

Как сообщили в городской прокуратуре, количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 26,5%, а правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – на 34,4%.

За шесть месяцев сотрудники прокуратуры выявили более 23,5 тысячи нарушений закона. Свыше 5000 человек привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. В суды направили около 2,5 тысячи исков на общую сумму более 8,1 миллиарда рублей. Большинство из них – 89% – касались защиты прав граждан.

После вмешательства прокуратуры почти 4000 работников получили более 307 миллионов рублей задолженности по зарплате. В сфере ЖКХ пресекли свыше 2000 нарушений. Более 270 детей обеспечили лекарствами и лечебным питанием, еще свыше 480 детей с инвалидностью получили технические средства реабилитации.

Одним из приоритетов на второе полугодие станет профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. В прокуратуре отметили, что подростковая преступность продолжает расти.