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Число преступлений в Петербурге сократилось на 21,5% в 2026 году

Число зарегистрированных преступлений в Санкт-Петербурге сократилось на 21,5% за первое полугодие 2026 года, сообщает «Петроград».

Как сообщили в городской прокуратуре, количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 26,5%, а правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – на 34,4%.

За шесть месяцев сотрудники прокуратуры выявили более 23,5 тысячи нарушений закона. Свыше 5000 человек привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. В суды направили около 2,5 тысячи исков на общую сумму более 8,1 миллиарда рублей. Большинство из них – 89% – касались защиты прав граждан.

После вмешательства прокуратуры почти 4000 работников получили более 307 миллионов рублей задолженности по зарплате. В сфере ЖКХ пресекли свыше 2000 нарушений. Более 270 детей обеспечили лекарствами и лечебным питанием, еще свыше 480 детей с инвалидностью получили технические средства реабилитации.

Одним из приоритетов на второе полугодие станет профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. В прокуратуре отметили, что подростковая преступность продолжает расти.

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Новости Происшествия

Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

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