weather 19°
$

Главная / Новости / Хозяин паркинга в Петербурге продал чужую иномарку, потому что она слишком долго стояла

Новости Происшествия

Хозяин паркинга в Петербурге продал чужую иномарку, потому что она слишком долго стояла

Гендиректора фирмы-оператора автостоянок задержали по подозрению в продаже чужого Nissan X-Trail стоимостью 1,3 миллиона рублей с платной парковки на Афонской улице в Санкт-Петербурге.

Как сообщили 23 июля в региональном ГУ МВД, в начале месяца владелец автомобиля обнаружил его пропажу и обратился в полицию.

По предварительным данным, 72-летний подозреваемый решил продать внедорожник, который долгое время находился на стоянке без оплаты. Автомобиль приобрели двое мужчин в возрасте 28 и 37 лет за 120 тысяч рублей.

Машину обнаружили возле ангаров на Ириновском проспекте. Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

Вам будет интересно
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец добился прекращения административного дела после того, как судебная экспертиза признала его наручные часы Rolex недорогой подделкой, а не...
13.06.2026
3030

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1704

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться