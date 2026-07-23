Гендиректора фирмы-оператора автостоянок задержали по подозрению в продаже чужого Nissan X-Trail стоимостью 1,3 миллиона рублей с платной парковки на Афонской улице в Санкт-Петербурге.
Как сообщили 23 июля в региональном ГУ МВД, в начале месяца владелец автомобиля обнаружил его пропажу и обратился в полицию.
По предварительным данным, 72-летний подозреваемый решил продать внедорожник, который долгое время находился на стоянке без оплаты. Автомобиль приобрели двое мужчин в возрасте 28 и 37 лет за 120 тысяч рублей.
Машину обнаружили возле ангаров на Ириновском проспекте. Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.