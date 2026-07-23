weather 19°
$

Главная / Новости / Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Новости Происшествия

Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1704

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

Более тысячи деревьев утрачены в Павловском парке из-за урагана

В Павловском парке после урагана 11 июля повреждено более тысячи деревьев. Музей-заповедник продолжает работы по устранению последствий непогоды.

Общее количество утраченных деревьев составляет 1 024. Обследование района «Белая Береза» 22 июля выявило дополнительно 96 поврежденных деревьев.

Расчистка территорий и обследование участков продолжаются. Музей-заповедник держит ситуацию на контроле и будет информировать посетителей о ходе работ.

Вам будет интересно
На Большом Обуховском мосту в середине августа начнется ремонт
С 15 по 27 августа на внешнем и внутреннем кольцах КАД на Большом Обуховском мосту будут ремонтировать колейность. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упр...
23.07.2026
110

Сотрудники музея-заповедника ранее отметили, что такой разрушительной картины в парке не припомнят за последние 30 лет.

Теги

Павловский парк ураган парк Петербург

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться