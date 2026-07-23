У ребенка зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб носа.

В Петербурге в среду, 23 июля, в результате автомобильной аварии пострадала 2-летняя девочка. Ее госпитализировали в больницу.

По имеющейся информации, ДТП произошло в Красносельском районе. На пересечении улиц Партизана Германа и Андреевского переулка не поделили дорогу Ford Focus и «УАЗ Патриот». В результате произошло столкновение.

Маленькую пассажирку иномарки доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом носа.